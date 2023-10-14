Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни. До речі, вороже міноборони вимагає менше писати про Авдіївку.

Зверніть увагу Заяви про оточення Авдіївки далекі від реальності: росіяни наступають, але безуспішно

Атаки агресора провалилися

Наступальні операції окупантів зазнали невдач по всьому місту. Російські джерела стверджували, що сили загарбників продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, вказують на те, що ворог "просунувся" на південь від Красногорівки (5 кілометрів на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 кілометрів на південний захід від Авдіївки), зазначили в ISW.

Окрім того, російські джерела опублікували повідомлення про попередні заяви щодо нібито "контролю" над Авдіївським коксохімічним заводом. Однак, аналітики наголосили, що не знайшло жодних доказів цього.

Тим часом українські військові повідомили, що Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

Російський загарбник з 4 бригади псевдореспубліки (2-й армійський корпус, Південний військовий округ) заявляв, що точність артилерії агресора знижують зношені стволи.

Також він оцінював, що російські сили нібито зможуть "стиснути периметр", "захопивши" менш укріплену територію поблизу Авдіївки. Однак, висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування. Окрім того, спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку.

(Російський – 24 Канал) Доброволець зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть бити по бетонних укріпленнях, поки ці сили не закінчаться,

– додали в ISW.

Читайте також Все дуже серйозно, – боєць з Авдіївського напрямку про бої за місто

Російське міноборони намагається обмежити обговорення щодо Авдіївки

Цікаво, що російське військове командування обмежує обговорення наступальних операцій навколо Авдіївки в інфопросторі країни-агресора. Ймовірно, відомство Шойгу намагається адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають щодо цього наступу.

Зокрема, відомий російський мілблогер 12 жовтня заявив, що російське військове командування "дозовано" розповсюджує інформацію. Однак, вже наступного дня зазначив, що воно зводить до мінімуму оприлюднення інформації у відкритий доступ. Мовляв, окупанти не хочуть "медійного галасу" навколо операцій під Авдіївкою.

Тим часом інший російський мілблогер заявив, що невідомі особи, ймовірно, російське військове керівництво, наказали мілблогерам не обговорювати подробиці боїв під цим українським містом.

Російське джерело заявило, що підтримує рішення загарбників і закликало мілблогерів обговорювати лише ту інформацію, що не впливає на оперативну безпеку ворожої армії. Тим часом інші мілблогери відзначили, що настав час з'ясувати, хто бреше про ситуацію на передовій.

Російське військове командування, ймовірно, прагне пристосуватися до попередніх "великих наступів", під час яких воно втратило контроль над сприйняттям російських дій у російському інформаційному просторі. Деякі мілблогери дотримуються (і, ймовірно, продовжуватимуть дотримуватись) лінії розповіді, нав'язаної міністерством оборони, але ця спроба централізованого контролю може спровокувати негативну реакцію з боку окремих мілблогерів,

– зазначили аналітики ISW.

Кремль, ймовірно абсурдно намагається представити наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля як нібито "перехоплення оперативної ініціативи" на полі бою в Україні.

Раніше Під Авдіївкою ЗСУ знищили ворожої техніки на цілу БТГ: ISW оцінив перспективи російської атаки

Важкі бої на Авдіївському напрямку: коротко останні новини