Росіяни дуже сильно обстрілюють Авдіївку. Коксохімічний завод у цьому місті уже не можна відновити, тільки відбудувати наново, хоч він і виглядає цілим зовні. Утім, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі вважає, що Росія не досягає успіху на Сході України, передає 24 Канал.

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Як у США бачать російський наступ на Сході України

Російські військові, схоже, використовують тактику "людської хвилі", коли вони кидають масу погано підготовлених солдатів прямо на поле бою без належного спорядження і, очевидно, без належного навчання і підготовки,

– каже Кірбі.

Він говорить, що цей наступ не став несподіванкою, адже щось подібне Росія вже робила минулої зими. Окупанти не цінують життя своїх солдатів і фактично жертвують ними, щоб захопити більше українських територій. Україна ж боронить свої кордони і воює "ефективно та розумно."

Кірбі упевнений, що ЗСУ дадуть відсіч, але наголошує: для цього потрібно продовжувати підтримувати нашу державу.

Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там, де він є, виглядає дуже мізерним,

– підсумував він.

Ситуація на Сході України