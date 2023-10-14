Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію біля міста.
До вашої уваги Російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися, – ISW
"Мені також здається, що наступ уже провалився. Хоча сказати, що градус понизився, не можу. На передовій дуже гаряче", – констатував Барабаш.
Що відбувається біля Авдіївки: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, росіяни не полишають спроб атакувати Авдіївку піхотою та технікою. Це відбувається і вдень, і вночі. Водночас обстрілів стало трохи менше, ніж у перші три дні, але несуттєво.
Які окупанти воюють на Авдіївському напрямку
"Є перехоплення, що за ці чотири доби вже майже дві бригади вивели з ладу", – зазначив Барабаш.
Однак росіяни ще мають резерви. Зокрема, це 3 окрема бригада спеціального призначення, 1 армійський корпус "ДНР", а також кадрові військові.
Ба більше, ворог не відмовився від застосування загороджувальних загонів, адже кількість охочих утекти або здатись у полон невпинно зростає.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Російські окупанти активізували наступ на місто 10 жовтня. Вони змінили тактику: замість лобових атак намагаються оточити населений пункт з півночі й півдня. Цьому передують потужні обстріли.
- Крім того, на Авдіївському напрямку росіяни використовують фосфорну зброю. Як відомо, Женевська конвенція забороняє її застосовувати поблизу населених пунктів.
- Однак українські захисники міцно тримаються на своїх позиціях і завдають ворогу великих втрат. Кількість знищених окупантів на Авдіївському напрямку сягає кількох тисяч – ними забиті не лише всі місцеві морги, а й Донецька, Ясинуватої, Макіївки.