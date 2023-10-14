Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію біля міста.

До вашої уваги Російські наступальні операції в районі Авдіївки провалилися, – ISW

"Мені також здається, що наступ уже провалився. Хоча сказати, що градус понизився, не можу. На передовій дуже гаряче", – констатував Барабаш.

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За його словами, росіяни не полишають спроб атакувати Авдіївку піхотою та технікою. Це відбувається і вдень, і вночі. Водночас обстрілів стало трохи менше, ніж у перші три дні, але несуттєво.

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"Є перехоплення, що за ці чотири доби вже майже дві бригади вивели з ладу", – зазначив Барабаш.

Зверніть увагу! Одна бригада може налічувати від 1000 бійців і більше.

Однак росіяни ще мають резерви. Зокрема, це 3 окрема бригада спеціального призначення, 1 армійський корпус "ДНР", а також кадрові військові.

Ба більше, ворог не відмовився від застосування загороджувальних загонів, адже кількість охочих утекти або здатись у полон невпинно зростає.

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