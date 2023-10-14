Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу о ситуации возле города.
Вашему вниманию Российские наступательные операции в районе Авдеевки провалились, – ISW
"Мне также кажется, что наступление уже провалилось. Хотя сказать, что градус снизился, не могу. На передовой очень горячо", – констатировал Барабаш.
Что происходит возле Авдеевки: смотрите видео 24 Канала
По его словам, россияне не оставляют попыток атаковать Авдеевку пехотой и техникой. Это происходит и днем и ночью. В то же время обстрелов стало меньше, чем в первые три дня, но несущественно.
Какие оккупанты воюют на Авдеевском направлении
"Есть перехват, что за эти четыре дня уже почти две бригады вывели из строя", – отметил Барабаш.
Однако у россиян еще есть резервы. В частности, это 3 отдельная бригада специального назначения, 1 армейский корпус "ДНР", а также кадровые военные.
Более того, враг не отказался от применения заградительных отрядов, ведь количество желающих сбежать или сдаться в плен неуклонно растет.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- Российские оккупанты активизировали наступление на город 10 октября. Они изменили тактику: вместо лобных атак пытаются оцепить населенный пункт с севера и юга. Этому предшествуют мощные обстрелы.
- Кроме того, на Авдеевском направлении россияне используют фосфорное оружие. Как известно, Женевская конвенция запрещает его применять вблизи населенных пунктов.
- Однако украинские защитники крепко держатся на своих позициях и наносят врагу большие потери. Количество уничтоженных оккупантов на Авдеевском направлении достигает нескольких тысяч – ими забиты не только все местные морги, но и Донецка, Ясиноватой, Макеевки.