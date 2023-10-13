Такою думкою із 24 Каналом поділився полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його спостереженнями, великі втрати росіян при наступі можна пояснити неефективною тактикою агресора і грамотною протидією Сил Оборони.

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Що відбувається на Донеччині

Росія поновила свої наступи на Сході, кинувши значні сили на оточення Авдіївки. Це призвело до значного збільшення ворожих втрат за останні 3 дні боїв.

Детальніше: за останні 3 доби щоденні втрати ворога зросли на кількасот солдатів за день (близько 450 за 9 жовтня проти 1030 за 12 жовтня). Також суттєво зросли втрати у бронетехніці (6 танків та 3 ББМ за 9 жовтня проти 26 танків та 49 ББМ за 12 жовтня).

"Можна сказати, що кількість загиблих росіян у цьому штурмі вже обраховується тисячами. Ними забиті усі морги Донецька, Ясинуватої та Макіївки, а також усі місцеві лікарні", – наголошує Світан.

Показово також і те, що більшість окупантів, кинутих на штурм Авдіївки, є "необстріляними" бійцями з Росії та окупованих територій. Натомість їм протистоять мотивовані українські військові, які утримують місто вже понад 9 років.

Чому Росія вдається до старої тактики

Після перших спроб агресора наступати на флангах довкола Авдіївки в мережу потрапили фото знищеної російської техніки, яка їхала дорогою. Як стверджують оглядачі, українські воїни помітили її з БпЛА задовго до виходу "на нуль", що дозволило Силам оборони знищити її за допомогою артилерії.

Роман Світан про бої за Авдіївку: дивіться відео

Це до певної міри нагадує російські спроби штурмувати Вугледар цієї зими, коли окупанти так само зазнавали чималих втрат. Єдина різниця полягає в тому, що Авдіївка, на відміну від Вугледару, оточена контрольованими агресорами територіями з Півночі та Заходу.

"Фактично, у Росії немає іншого вибору (аніж намагатися просуватися протореними дорогами – 24 Канал). За 9 років оборони Авдіївки Україна створила щільну систему укріплень та мінувань, які унеможливлюють рух відкритою місцевістю. І росіяни розуміє, що будь-який крок вбік може означати для них смерть", – зазначив Світан.

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Саме тому армія агресора змушена рухатись маршрутами, які добре пристріляні українською артилерією. А потрапивши під вогонь українських “богів війни”, росіяни не мають іншого вибору, аніж тікати тим же маршрутом, яким вони щойно наступали.

"Росія просто не має іншої тактики. Вона не може розмінувати усі загородження, адже це вимагає великої кількості часу, якого агресор, судячи з усього, не має", – припустив військовий експерт.

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