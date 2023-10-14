Про це розповіли джерела 24 Каналу. Власне, вони зазначили, що на штурм Авдіївки кинули підрозділ "Лавина", що складається здебільшого з мешканців тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині.

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Після штурму повернулася заледве десята частина бійців

Наші джерела розповіли, що оцей підрозділ "Лавина" складається здебільшого або з примусово мобілізованих, або ідейних з Горлівки.

Відомо, що командир 3-го батальйону "Лавини", у котрого позивний "Остап", погнав на штурм близько 1000 бійців. Повернутися вдалося менш як сотні окупантів. Хтось поповнив лави "двохсотих", а комусь пощастило більше – став "трьохсотим".

Про похорон бійців не йдеться. Російські загарбники у своїй найкращій традиції залишають своїх же на полі бою. В принципі, дуже зручно, адже можна буде втрати списати на "зниклих безвісти".

Ситуація біля Авдіївки складна та напружена