Про це розповіли джерела 24 Каналу. Власне, вони зазначили, що на штурм Авдіївки кинули підрозділ "Лавина", що складається здебільшого з мешканців тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині.
Читайте також "У боротьбі не пожалію ні крові, ні життя": вояки 110-ої ОМБр склали присягу УПА
Після штурму повернулася заледве десята частина бійців
Наші джерела розповіли, що оцей підрозділ "Лавина" складається здебільшого або з примусово мобілізованих, або ідейних з Горлівки.
Відомо, що командир 3-го батальйону "Лавини", у котрого позивний "Остап", погнав на штурм близько 1000 бійців. Повернутися вдалося менш як сотні окупантів. Хтось поповнив лави "двохсотих", а комусь пощастило більше – став "трьохсотим".
Про похорон бійців не йдеться. Російські загарбники у своїй найкращій традиції залишають своїх же на полі бою. В принципі, дуже зручно, адже можна буде втрати списати на "зниклих безвісти".
Ситуація біля Авдіївки складна та напружена
- Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий висловив припущення щодо ситуації біля Авдіївки. Він зауважив, що перші атаки ворога показали, що російські загарбники не змінили своєї старої тактики – "людських хвиль". Водночас він зазначив, що Україна має гарні перспективи для оборони населеного пункту.
- На потужні обстріли Авдіївки відреагував координатор комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. На його думку, Росія не досягає успіху на Сході України. Що стосується самого наступу, то він не став несподіванкою, як і сама тактика ворога. За словами Кірбі, наша держава боронить свої кордони і воює "ефективно та розумно".
- Звернімо увагу, що уже який день поспіль тривають інтенсивні бої за Авдіївку. Власне, ворог масово рушив на місто та його околиці. Російські загарбники намагаються охопити населений пункт з флангів, але суттєвих успіхів вони досягнути не можуть.
- За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, ситуація напружена. Водночас нашим військовим вдається утримувати свої позиції.