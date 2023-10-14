Однако враг терпит там потери. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает 24 Канал.
Стоит прочесть Из тысячи вернулась едва сотня: подразделение "Лавина" понесло колоссальные потери на штурме Авдеевки
Россия стремится захватить Авдеевку
Штупун заявил, что Авдеевка является единственным шансом для россиян показать победу.
Им важно захватить Авдеевку, потому что это единственный шанс на это время, где они могут показать хоть какую-нибудь победу. Другого варианта у них нет,
– отметил военный.
По его словам, россияне собрали и бросили почти все, что есть на Авдеевском направлении, на штурм города.
"Плюс это определенные высоты, которые в стратегическом плане достаточно лакомы для врага. Но получив по зубам в течение 4 дней… Сейчас 4 суток подряд растут потери врага в личном составе. И продолжают расти. Завтра посмотрим, тенденция ли это. Враг потерял более 300 единиц техники, общие потери в живой силе – более 3000 человек", – отметил спикер.
Он добавил, что именно поэтому россияне "срываются" на мирном населении. Оккупанты делают почти то же самое, что делали с Бахмутом.
"Если проводить какую-то историческую параллель, то это так монголо-татары делали – если город не сдавался, то они его просто жгли и стирали с лица земли", – подытожил Штупун.
Заметьте Россия возобновила наступление на Востоке Украины: есть ли у оккупантов шансы на успех
Ситуация в Авдеевке: коротко
- Российские войска 10 октября активизировали наступление на Авдеевку. Тяжелые бои продолжаются уже 5 день. Захватчики бросили в бой много техники, а также используют фосфорное оружие, которая запрещено Женевской конвенцией.
- Глава военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне пытаются прорвать украинские позиции к северу от Авдеевки, в районе Красногоровки.
- Противник хочет захватить город, чтобы дать своим гражданам доказательства хоть каких-либо успехов. Однако в американском Институте изучения войны сомневаются в том, что России удастся реализовать свои планы возле Авдеевки. Ведь этот город – "хорошо укрепленная и защищенная украинская крепость".
- Цель России – окружить город с юга и севера. По словам командира 59-й ОМБр Вадима Сухаревского, россияне перебросили сюда 3 новых бригады. В то же время еще 4 российских батальона под Авдеевкой потеряли боеспособность из-за потерь.