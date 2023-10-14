Однако враг терпит там потери. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает 24 Канал.

Стоит прочесть Из тысячи вернулась едва сотня: подразделение "Лавина" понесло колоссальные потери на штурме Авдеевки

Россия стремится захватить Авдеевку

Штупун заявил, что Авдеевка является единственным шансом для россиян показать победу.

Им важно захватить Авдеевку, потому что это единственный шанс на это время, где они могут показать хоть какую-нибудь победу. Другого варианта у них нет,

– отметил военный.

По его словам, россияне собрали и бросили почти все, что есть на Авдеевском направлении, на штурм города.

"Плюс это определенные высоты, которые в стратегическом плане достаточно лакомы для врага. Но получив по зубам в течение 4 дней… Сейчас 4 суток подряд растут потери врага в личном составе. И продолжают расти. Завтра посмотрим, тенденция ли это. Враг потерял более 300 единиц техники, общие потери в живой силе – более 3000 человек", – отметил спикер.

Он добавил, что именно поэтому россияне "срываются" на мирном населении. Оккупанты делают почти то же самое, что делали с Бахмутом.

"Если проводить какую-то историческую параллель, то это так монголо-татары делали – если город не сдавался, то они его просто жгли и стирали с лица земли", – подытожил Штупун.

Заметьте Россия возобновила наступление на Востоке Украины: есть ли у оккупантов шансы на успех

Ситуация в Авдеевке: коротко