Оккупанты активно наступают на Востоке, не жалея ни технику, ни живую силу. Детальнее о ситуации на фронте рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Россияне наступают на Лимано-Купянском направлении

Наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

Также, по словам Сырского, ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям на Лимано-Купянском направлении.

Об этом генерал рассказал во время визита в военные части, работающие в оперативной зоне "Лиман". Генерал встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклад. Сырский заверил, что на месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов.

Следует отметить, что летом ситуация на направлении Лиман – Купянск уже обострялась. Россияне также усиливали атаки, пытаясь прорваться к реке Оскол.

Однако уже в начале сентября наступление оккупантов на линии Купянск – Кременная значительно замедлилось, ВСУ разбили значительные силы врага, после чего Кремль перебросил на это направление вновь сформированную 25 армию оккупантов.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

Вместе с тем продолжаются попытки оккупантов наступать на Авдеевку в Донецкой области. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что в Авдеевке в эту ночь впервые после обострения не было ракетных ударов.

Однако на позициях защитников продолжаются ожесточенные бои, оккупанты не останавливают штурмы и лезут со всех сторон. Фактически уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг города Авдеевка.

Оккупанты все еще пытаются окружить город. В настоящее время враг подтягивает все больше новых сил на это направление.

И хотя в городе ночь прошла относительно спокойно, оккупанты продолжают с севера и юга обстреливать позиции вокруг города, сейчас продолжаются ожесточенные стрелковые бои. Россияне продолжают использовать все имеющееся вооружение – дроны, артиллерию, танки, РСЗО и авиацию.

Аналитики DeepState добавляют, что россияне пытаются атаковать Авдеевку, используя кратно большее число личного состава, однако ВСУ удается отбивать эти атаки. В частности, россияне давят со стороны Водяного и Красногоровки, кроме того, атакуют и со стороны Невельского и Крутой Балки.

Есть ли у России шансы на успех в районе Авдеевки

В США отреагировали на попытки россиян наступать. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что успехи россиян при новом наступлении возле Лимана и Авдеевки "довольно мизерные", а сама наступательная операция не стала сюрпризом для США.

Кроме того, в Институте изучения войны делают вывод, что российские попытки атаковать Авдеевку за прошедшие сутки провалились. Поэтому их наступление может превратиться в своеобразное "биться об бетонную стену", ведь Авдеевка – это хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ.

Аналитики заявляют, что оккупанты могли незначительно продвинуться к югу от Красногоровки и к юго-востоку от Первомайского. Но на этом все.

Российская пропаганда уже заявляет, что якобы оккупантам удалось захватить Авдеевский коксохимический завод, но подтверждения таких тезисов нет.

Аналитики предполагают, что российское командование может попытаться усилить наступление, что приведет к тому, что оккупанты будут биться головой о стену, пока их силы не закончатся.

Хотя умалять угрозу тоже не стоит. Враг действительно накопил силы для штурма и только благодаря титаническим усилиям ВСУ врага удается сдержать.

Глава Авдеевской ГВА вообще предполагает, что российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Рассчитывают выйти на административные границы до 31 декабря.

КНДР передала оружие России

Следует понимать, что, кроме большого количества живой силы, враг еще пополнил запасы оружия. Джон Кирби заверил, что Северная Корея все же предоставила России около тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

По словам Кирби, это может быть только начало. По данным Белого дома, контейнеры были отправлены в период с 7 сентября по 1 октября между станцией Наджин (Северная Корея) и портом Дунай (Россия). Далее эти контейнеры были перенаправлены на запад России, поближе к Украине.

Также, по словам Кирби, Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать подобные соглашения с оружием. Кирби сказал, что американские чиновники сейчас внимательно следят за тем, будет ли Москва предоставлять Пхеньяну материалы. Ведь предварительно известно, что КНДР может получить от России технологии для более точных ракет и, возможно, даже построения атомных лодок.

Вдобавок, в ГУР предупредили, что Кремль все еще рассматривает вовлечение белорусской армии в наземную операцию в войне против Украины в качестве стратегической задачи.

Мол, за весь период полномасштабного вторжения Кремлю не удалось привлечь белорусскую армию, но российские спецслужбы не оставляют таких попыток и по сей день.

Россия боится наступления Украины на Крым

Институт изучения войны сообщает, что российские войска активно оборудуют передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на левом берегу Днепра, опасаясь развития украинских наступательных действий на Крым.

Россияне якобы заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки и Малокаховки и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на Юге Украины.

Также сообщается, что российское военное командование корректирует свою позицию на Херсонском и Крымском направлениях в ответ на обеспокоенность возможностью широкомасштабного форсирования ВСУ Днепра и развития украинских наступательных действий на Крым.

Общая численность обороняющихся на этом направлении российских войск составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Можно констатировать, что враг боится продвижения ВСУ на Юге и готовится к этому.