Окупанти активно наступають на Сході, не жаліючи ні техніку, ні живу силу. Детальніше про ситуацію на фронті розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Росіяни наступають на Лимано-Куп'янському напрямку

Наступ росіян на Куп'янському напрямку відновився. Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що окупанти хочуть оточити Куп'янськ та вийти до річки Оскіл.

Також, за словами Сирського, щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по наших позиціях на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це генерал розповів під час візиту до військових частин, які працюють в оперативній зоні "Лиман". Генерал зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді. Сирський запевнив, що на місці були ухвалені рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань.

Варто зазначити, що влітку ситуація на напрямку Лиман – Куп'янськ вже загострювалася. Росіяни також посилювали атаки, намагаючись прорватися до річки Оскіл.

Проте вже на початку вересня наступ окупантів на лінії Куп'янськ – Кремінна значно сповільнився, ЗСУ розбили значні сили ворога, після чого Кремль перекинув на цей напрямок новосформовану 25 армію окупантів.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Разом з тим, продовжуються спроби окупантів наступати на Авдіївку в Донецькій області. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що в Авдіївці цієї ночі вперше після загострення не було ракетних ударів.

Проте на позиціях захисників тривають запеклі бої, окупанти не зупиняють штурми та лізуть з усіх боків. Фактично вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста Авдіївка.

Окупанти все ще намагаються оточити місто. Нині ворог підтягує все більше нових сил на цей напрямок.

І хоча у місті ніч пройшла відносно спокійно, окупанти продовжують з півночі та півдня обстрілювати позиції навколо міста, нині тривають запеклі стрілецькі бої. Росіяни продовжують використовувати все наявне озброєння – дрони, артилерію, танки, РСЗВ та авіацію.

Аналітики DeepState додають, що росіяни намагаються атакувати Авдіївку, використовуючи кратно більше число особового складу, однак ЗСУ вдається відбивати ці атаки. Зокрема, росіяни тиснуть з боку Водяного та Красногорівки, крім цього, атакують і з боку Невельського та Крутої Балки.

Чи є в Росії шанси на успіх у районі Авдіївки

У США відреагували на спроби росіян наступати. Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що успіхи росіян при новому наступі біля Лимана та Авдіївки "дуже мізерні", а сама наступальна операція не стала сюрпризом для США.

Окрім того, в Інституті вивчення війни роблять висновок, що російські спроби атакувати Авдіївку минулої доби провалилися. Тож, їх наступ може перетворитись у своєрідне "биття в бетонну стіну", адже Авдіївка – це добре укріплений опорний пункт ЗСУ.

Аналітики заявляють, що окупанти могли незначно просунутися на південь від Красногорівки і на південний схід від Первомайського. Але на цьому все.

Російська пропаганда вже заявляє, що нібито окупантам вдалося захопити Авдіївський коксохімічний завод, але жодного підтвердження таких тез немає.

Аналітики припускають, що російське командування може спробувати посилити наступ, що призведе до того, що окупанти будуть битися головою об стіну, аж поки їхні сили не закінчаться.

Хоча применшувати загрозу теж не варто. Ворог дійсно накопичив сили для штурму і лише завдяки титанічним зусиллям ЗСУ ворога вдається стримати.

Голова Авдіївської МВА взагалі припускає, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Розраховують вийти на адміністративні кордони до 31 грудня.

КНДР передала зброю Росії

Варто розуміти, що крім великої кількості живої сили, ворог ще й поповнив запаси зброї. Джон Кірбі запевнив, що Північна Корея все ж надала Росії близько тисячі контейнерів із військовою технікою та боєприпасам.

За словами Кірбі, це може бути лише початком. За даними Білого дому, контейнери були відправлені в період з 7 вересня до 1 жовтня між станцією Наджин (Північна Корея) і портом Дунай (Росія). Далі ці контейнери були перенаправлені на захід Росії, ближче до України.

Також, за словами Кірбі, Білий дім стежитиме за ситуацією і продовжуватиме викривати такі угоди зі зброєю. Кірбі сказав, що американські чиновники зараз уважно стежать за тим, чи буде Москва надавати Пхеньяну матеріали. Адже, попередньо відомо, що КНДР може отримати від Росії технології для більш точних ракет та, можливо, навіть побудови атомних човнів.

На додачу, в ГУР попередили, що ​​Кремль все ще розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України в якості стратегічного завдання.

Мовляв, за весь період повномасштабного вторгнення Кремлю не вдалося залучити білоруську армію, але російські спецслужби не полишають таких спроб і до сьогодні.

Росія боїться наступу України на Крим

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра, побоюючись розвитку українських наступальних дій на Крим.

Росіяни нібито заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки та Малокаховки і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на Півдні України.

Також повідомляється, що російське військове командування коригує свою позицію на Херсонському та Кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування ЗСУ Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим.

Загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більш як 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Тож, можна констатувати, що ворог боїться просування ЗСУ на Півдні і готується до цього