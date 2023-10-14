Проте ворог зазнає там втрат. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє 24 Канал.

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Росія прагне захопити Авдіївку

Штупун заявив, що Авдіївка є єдиним шансом для росіян, щоб показати перемогу.

Їм важливо захопити Авдіївку, бо це єдиний шанс на цей час, де вони можуть показати хоч якусь перемогу. Іншого варіанту у них немає,

– зазначив військовий.

За його словами, росіяни зібрали й кинули майже все, що є на Авдіївському напрямку, на штурм міста.

"Плюс це певні висоти, які в стратегічному плані є досить ласими для ворога. Але отримавши по зубах протягом 4 днів… Наразі 4 доби поспіль зростають втрати ворога в особовому складі. І продовжують зростати. Завтра подивимося, чи це тенденція. Ворог втратив понад 300 одиниць техніки, загальні втрати в живій силі – більш як 3000 осіб", – зауважив речник.

Він додав, що саме тому, росіяни "зриваються" на мирному населенні. Окупанти роблять майже те ж саме, що робили з Бахмутом.

"Якщо проводити якусь історичну паралель, то це так монголо-татари робили – якщо місто не здавалося, то вони його просто палили й стирали з лиця землі", – підсумував Штупун.

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Ситуація в Авдіївці: коротко