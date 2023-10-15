Украинская и американская сторона сказала, что уверены в украинской обороне. Вместо этого россияне постоянно теряют личный состав, однако не останавливают наступление.

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Что говорят в ISW о ситуации возле Авдеевки

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне используют большее, чем обычно в текущих операциях, количество бронетехники.

В свою очередь, российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.

Геолокационные кадры показали, что:

по состоянию на 13 октября есть незначительное продвижение российских захватчиков к северу от Авдеевки;

14 октября враги продвинулись к югу от Авдеевки.

Однако в ISW добавляют, что некоторые российские источники 13 и 14 октября убеждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки.

В то же время, некоторые российские "военкоры" продолжали хвалить российское наступление 13 – 14 октября и повторяли желаемый нарратив Кремля о том, что украинское контрнаступление закончилось.

Однако один российский "милблогер" заявил, что российские официальные лица и источники, вероятно, слишком быстро отвергли украинское контрнаступление, отметил и рано определять, перерастут ли российские атаки под Авдеевкой в организованную наступательную операцию.

В свою очередь аналитики подытожили, что украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Марьинки,

– объяснили аналитики.

Ситуация возле Авдеевки