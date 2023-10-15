Украинская и американская сторона сказала, что уверены в украинской обороне. Вместо этого россияне постоянно теряют личный состав, однако не останавливают наступление.
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Что говорят в ISW о ситуации возле Авдеевки
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне используют большее, чем обычно в текущих операциях, количество бронетехники.
В свою очередь, российское информационное пространство остается разделенным по поводу перспектив российских успехов под Авдеевкой и текущих возможностей Украины.
Геолокационные кадры показали, что:
- по состоянию на 13 октября есть незначительное продвижение российских захватчиков к северу от Авдеевки;
- 14 октября враги продвинулись к югу от Авдеевки.
Однако в ISW добавляют, что некоторые российские источники 13 и 14 октября убеждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки.
В то же время, некоторые российские "военкоры" продолжали хвалить российское наступление 13 – 14 октября и повторяли желаемый нарратив Кремля о том, что украинское контрнаступление закончилось.
Однако один российский "милблогер" заявил, что российские официальные лица и источники, вероятно, слишком быстро отвергли украинское контрнаступление, отметил и рано определять, перерастут ли российские атаки под Авдеевкой в организованную наступательную операцию.
В свою очередь аналитики подытожили, что украинские силы продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Марьинки,
– объяснили аналитики.
Ситуация возле Авдеевки
- Россия начала наступать на Авдеевском направлении и поставила себе цель захватить Донецкую область. Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что врагам поставили задачу сделать это до 31 декабря 2023 года.
- Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказывал, что Авдеевка является воротами на Донецк. Именно поэтому врагам столь важно захватить город.
- С этой целью Россия перебросила на это направление 3 "свежих" подразделения, однако потеряла уже 4. Подробнее читайте здесь.