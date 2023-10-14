Таким образом, оккупантам до конца года поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Об этом сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

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Захватчики хотят оккупировать всю Донетчину до конца года

По словам Барабаша, российские террористы установили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря.

То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области,

– отметил глава ГВА.

Барабаш подчеркнул, что оккупанты уже понимают, что если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска. Поэтому Авдеевка для них крайне важна и они "просто стирают" ее.

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