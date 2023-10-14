Таким чином, окупантам до кінця року поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області. Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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Загарбники хочуть окупувати всю Донеччину до кінця року

За словами Барабаша, російські терористи поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня.

Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області,

– зазначив очільник МВА.

Барабаш наголосив, що окупанти вже розуміють, що якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська. Тому Авдіївка для них вкрай важлива і вони "просто стирають" її.

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