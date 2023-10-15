Українська та американська сторона сказала, що впевнені в українській обороні. Натомість росіяни постійно втрачають особовий склад, проте не зупиняють наступ.

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Що кажуть в ISW про ситуацію біля Авдіївки

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що росіяни використовують більшу, ніж зазвичай в поточних операціях, кількість бронетехніки.

Своєю чергою російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Геолокаційні кадри показали, що:

станом на 13 жовтня є незначне просування російських загарбників на північ від Авдіївки;

14 жовтня вороги просунулися на південь від Авдіївки.

Проте в ISW додають, що деякі російські джерела 13 і 14 жовтня переконували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки.

Водночас деякі російські "воєнкори" продовжували хвалити російський наступ 13 – 14 жовтня і повторювали бажаний наратив Кремля про те, що український контрнаступ закінчився.

Проте один російський "мілблогер" заявив, що російські офіційні особи та джерела, ймовірно, занадто швидко відкинули український контрнаступ, і зазначив та рано визначати, чи переростуть російські атаки під Авдіївкою в організовану наступальну операцію.

Своєю чергою аналітики підсумували, що українські сили продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Мар'їнки,

– пояснили аналітики.

Ситуація біля Авдіївки