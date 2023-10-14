OSINT-аналитики, изучившие опубликованные в сети видео боев, с начала своей операции 10 октября, обнаружили, что оккупанты всего за несколько дней потеряли более 30 единиц бронетехники и множество пехоты.
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При этом продвижение врага, за которые была уплачена высокая цена, оказались мизерными.
Итак, попытка штурма хорошо укрепленного района обернулась для россиян крахом. В соцсетях собрали самые зрелищные кадры провального блицкрига российских захватчиков в одно видео.
Несмотря на это, кремлевский режим продолжает гнать своих солдат на Авдеевку, надеясь прорвать оборону украинской армии. На деле же на подходе к позициям наших защитников земля усеяна труппами оккупантов.
Очевидно, опыт "мясных штурмов" ПВК Вагнера в Бахмуте ничему россиян не научил.
Ситуация в Авдеевке: актуально о главном
- Российские войска активизировали наступление на Авдеевку 10 октября. Трудные бои продолжаются уже 5 день. Оккупанты бросили в бой многие техники, используют фосфорное оружие, запрещенное Женевской конвенцией.
- ВСУ крепко держатся на позициях и наносят врагу большие потери. Количество уничтоженных оккупантов на Авдеевском направлении достигает нескольких тысяч – ими забиты не только все местные морги, но и Донецка, Ясиноватой, Макеевки. Защитникам уже удалось уничтожить два российских истребителя.
- Глава военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне стремятся прорвать украинские позиции к северу от Авдеевки, в районе Красногоровки.
- Институт изучения войны указывает на провал русского наступления на востоке Украины.