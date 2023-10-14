OSINT-аналітики, які вивчили опубліковані в мережі відео боїв, від початку своєї операції 10 жовтня, виявили, що окупанти всього за кілька днів втратили понад 30 одиниць бронетехніки та безліч піхоти.

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При цьому просування ворога, за які було сплачено високу ціну, виявилися мізерними.

Тож, спроба штурму добре укріпленого району обернулась для росіян крахом. У соцмережах зібрали найвидовищніші кадри провального бліцкригу російських загарбників в одне відео.

Попри це, кремлівський режим продовжує гнати своїх вояк на Авдіївку, сподіваючись прорвати оборону української армії. На ділі ж на підході до позицій наших захисників земля всіяна трупами окупантів.

Очевидно, досвід "м'ясних штурмів" ПВК Вагнера у Бахмуті нічому росіян не навчила.

Ситуація в Авдіївці: актуально про головне