OSINT-аналітики, які вивчили опубліковані в мережі відео боїв, від початку своєї операції 10 жовтня, виявили, що окупанти всього за кілька днів втратили понад 30 одиниць бронетехніки та безліч піхоти.
Дивіться також Україна воює розумно, а прогрес Росії мізерний, – Білий дім про наступ росіян біля Авдіївки
При цьому просування ворога, за які було сплачено високу ціну, виявилися мізерними.
Тож, спроба штурму добре укріпленого району обернулась для росіян крахом. У соцмережах зібрали найвидовищніші кадри провального бліцкригу російських загарбників в одне відео.
Попри це, кремлівський режим продовжує гнати своїх вояк на Авдіївку, сподіваючись прорвати оборону української армії. На ділі ж на підході до позицій наших захисників земля всіяна трупами окупантів.
Очевидно, досвід "м'ясних штурмів" ПВК Вагнера у Бахмуті нічому росіян не навчила.
Ситуація в Авдіївці: актуально про головне
- Російські війська активізували наступ на Авдіївку 10 жовтня. Важкі бої тривають уже 5 день. Окупанти кинули у бій багато техніки, використовують фосфорну зброю, яка заборонена Женевською конвенцією.
- ЗСУ міцно тримаються на позиціях і завдають ворогу великих втрат. Кількість знищених окупантів на Авдіївському напрямку сягає кількох тисяч – ними забиті не лише всі місцеві морги, а й Донецька, Ясинуватої, Макіївки. Захисникам уже вдалося знищити два російські винищувачі.
- Очільник військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни прагнуть прорвати українські позиції на північ від Авдіївки, в районі Красногорівки.
- Інститут вивчення війни вказує на провал російського наступу на Сході України.