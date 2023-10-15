Про це 24 Каналу сказав генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що на Авдіївський напрямок стягнули сотні танків, БТР, ракетних та артилерійських систем.

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Політично-стратегічне завдання

Президент країни-агресора Владімір Путін вже давно ставив завдання розпочати наступальну операцію по всьому фронту й визначив пріоритетні напрямки. Зокрема, захопити Куп'янськ і рухатися на Харків, провести ряд потужних контратак біля Бахмута й перерізати Південний напрямок.

Військове керівництво агресора провело оцінку на засіданні міноборони на чолі з Путіним. Після цього очільник Кремля дав указ штурмувати по цих напрямках,

– зазначив Маломуж.

Авдіївку визначили як один з напрямків, де треба показати конкретний результат щодо захоплення міста. Тому в бій кинули три бригади, до яких входить понад 15 тисяч осіб.

Завдання було з півдня і півночі оточити Авдіївку, зайти в тили й проводити операції щодо захоплення міста, завдаючи ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Однак ЗСУ передбачали всі ці операції,

– мовив генерал армії у відставці.

У такий спосіб окупанти хотіли показати, що нібито контрнаступ України провалився. Це було політично-стратегічне завдання. Також ворог прагне відтягнути українські війська насамперед від Бахмута. Зазначимо, згідно з прогнозами, через декілька тижнів передбачалося звільнення міста ЗСУ.

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"Росіяни рятують свою поразку в Бахмуті. Тепер окупанти хочуть захопити Авдіївку для того, щоб мати хоч якісь результати на фронті", – наголосив Маломуж.

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Перспектив для просування немає

Авдіївка – це потужний укріпрайон, зокрема висоти, коксохімічний завод. З одного боку концентрація російських сил нібито недолік, втім, з іншого – перевага для ракетних та артилерійських систем ЗСУ.

У наступ Росія залучила мобілізованих, які гинуть масово. Протягом п'яти днів ворожі втрати щодоби становлять від 800 до 1000 осіб. Тобто за п'ять днів до 4 000 вбитими й до 5 000 пораненими. Це дві повноцінні бригади. Це потужне знищення не тільки резервів, а й бойових систем Росії,

– зазначив генерал армії.

Безумовно, зараз тяжкий період, тому що надзвичайна висока концентрація вогневих засобів й особового складу. Росія кидає у бій мобілізованих, штурмові бригади повітряно-десантних військ та найманців ПВК. Проте всі вони гинуть, оскільки перспектив для просування немає.

"Сьогодні вирішується ситуація перелому на фронті, й Авдіївка – це один з вирішальних напрямків. Росія втрачає резервний потенціал, який вона б хотіла залучити проти ЗСУ на різних напрямках. Тепер системного підходу, сил, засобів та підготовленого особового складу буде менше й ефективність буде нижчою", – додав Маломуж.

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