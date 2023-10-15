Собственно, в воскресенье, 15 октября, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш констатировал, что продолжаются уже 6 сутки особо интенсивных боев за Авдеевку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Какая ситуация в районе Авдеевки
Следует отметить, что захватчики все еще пытаются захватить этот населенный пункт в Донецкой области, хотя ресурсов у них становится все меньше для этого.
Честно говоря, со вчера (14 октября – 24 Канал) градус падает. Ненамного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15% у них меньше штурмовых действий,
– заявил Барабаш.
Кроме того, он констатировал, что несколько снизилась интенсивность обстрелов, однако враг все равно продолжает наносить удары по городу с помощью различных видов вооружения.
Используют все: стволку, грады, минометы, управляемые авиабомбы. На одном обломке была маркировка за август 2023 года.
Больше об этом
- Аналитики из Института изучения войны написали, опираясь на спутниковые кадры, что 13 октября было зафиксировано незначительное продвижение россиян к северу от Авдеевки, а 14 октября – к югу от города.
- Кроме того, спикер Таврического направления Александр Штупун констатировал, что для врага важен этот населенный пункт, поскольку ему нужно одержать хоть какую-то "победу". Но позиции ВСУ на этом участке чрезвычайно укреплены.