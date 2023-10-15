Власне, у неділю, 15 жовтня, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш констатував, що триває уже 6 доба особливо інтенсивних боїв за Авдіївку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Яка ситуація в районі Авдіївки
Варто наголосити, що загарбники все ще намагаються захопити цей населений пункт у Донецькій області, хоча ресурсів у них стає все менше для цього.
Чесно кажучи, зі вчора (14 жовтня – 24 Канал) градус спадає. Не набагато, не дуже суттєво, але відчутно, що вони вже видихаються. На мій погляд, на відсотків 15% у них менше штурмових дій,
– заявив Барабаш.
Окрім того, він констатував, що дещо знизилась інтенсивність обстрілів, проте ворог все одно продовжує завдавати ударів по місту за допомогою різних видів озброєння.
Використовують усе: стволку, гради, міномети, керовані авіабомби. На одному уламку було маркування за серпень 2023 року.
Більше про це
- Аналітики з Інститут вивчення війни написали, опираючись на супутникові кадри, що 13 жовтня було зафіксовано незначне просування росіян на північ від Авдіївки, а 14 жовтня – на південь від міста.
- Окрім того, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун констатував, що для ворога важливий цей населений пункт, оскільки йому потрібно здобути бодай якусь "перемогу". Але позиції ЗСУ на цій ділянці є надзвичайно укріпленими.