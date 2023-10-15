Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что Меркель в свое время уничтожила не только германскую армию, но и армии других стран Европы. Кроме того, в НАТО озвучили потребности Украины, отметив, что F-16 будет маловато.

К теме Убийство граждан Польши и обстрел самолета Британии: сколько раз Россия атаковала страны НАТО

НАТО возвращает боеспособность

Свитан отметил, что если бы Путин в 2014 году не напал на Украину, у него были бы все шансы захватить несколько стран Европы, в частности, бывшего Варшавского договора. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель тогда разоружала не только немецкую армию, но и армии других стран.

В настоящее время Олаф Шольц пытается вернуть боеспособность. Он наращивает германскую армию, но вместе с тем понимает, что чтобы не допустить российскую армию на своих границах, нужно помогать Украине. Поэтому сейчас рано говорить об увеличении численности войск НАТО, это просто возвращение на предыдущий средний уровень.

Восстановление атак БПЛА по России

Полковник запаса ВСУ отметил, что больше недели не было атак по российской территории. В этом деле нельзя делать паузы. В частности, наряду с тем, что Россия не обстреливает Украину ракетами, не слышно, что где-то удачно отработали украинские SCALP или Storm Shadow.

Очевидно, у Генштаба ВСУ есть план. Главное, чтобы в военные дела не вмешалась политика, в частности, определенные очередные переговоры по "зерновому" коридору или вообще переговоров по приостановке и заморозке боевых действий.

Военный обзор от Свитана: смотрите видео

Наступление россиян на Авдеевку

Военный эксперт подчеркнул, что россияне, очевидно, хотят обойти Авдеевку и взять ее в кольцо, превратив в котел. Похоже, россияне планировали блицкриг на 7 октября на день рождения Путина. Однако собраться смогли всего на 11 число, и блицкриг провалился.

Похоже, что это задача политическая, а не военная. Военные такие действия никогда не планируют. Пожалуй, оккупанты хотят взять Авдеевку в кольцо, а затем по определенным условиям выпустить наш Авдеевский гарнизон из "котла" в обмен на уступки для себя.

Новости НАТО: последние события