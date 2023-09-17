Такая позиция Североатлантического Альянса свидетельствует, что НАТО, прежде всего, стремится избежать прямого столкновения с Россией. О случаях, когда агрессор атаковал союзников Украины, и какова была реакция Альянса – читайте в материале 24 Канала.

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Беспилотник-"призрак"

Первый известный акт агрессии против одного из членов НАТО произошел через 2 недели после начала полномасштабного вторжения России. Еще 10 марта 2022 года на территории Хорватии упал беспилотник типа Ту-141.

Беспилотный летательный аппарат вылетел, вероятно, из оккупированной части территории Украины и пролетел воздушное пространство Украины, Румынии, Венгрии, пока не залетел на территорию Хорватии. Там он упал в столице страны Загребе – в 50 метрах от студенческого общежития.

В результате инцидента никто не пострадал. И это настоящее чудо, ведь, как сообщало национальное телевидение со ссылкой на Министерство обороны Хорватии, беспилотник нес на себе авиабомбу весом 120 килограммов.

Маловероятно, что эта атака была спланированной. Можно предположить, что Ту-141 должен был ударить по территории Украины, но сбился с курса или оператор потерял с ним связь. В пользу этой версии говорит и возраст беспилотника – его приняли на вооружение в СССР еще в 1979 году.

Последствия падения российского беспилотника в Хорватии / Фото Pixabay

Российская пропаганда пыталась извратить инцидент, будто это украинские Вооруженные Силы запустили "Стриж" в неправильном направлении. Впрочем, на обломках обнаружили красные звезды, указывающие, что беспилотник именно советско-российский.

Впрочем, интересно расстояние, которое пролетел беспилотник По озвученным характеристикам, Ту-141 способен преодолеть лишь немногим более 1 тысячи километров. Это указывает на то, что его могли запустить из непризнанного Приднестровья, Беларуси или оккупированной тогда части Киевской области. Впрочем, в настоящее время исходное место до сих пор неизвестно.

Хорватия, реагируя на этот инцидент, принялась усиливать свою систему ПВО. Кроме того, чиновники страны раскритиковали систему обороны НАТО. Мол, беспилотник спокойно пролетел по территории двух других членов Альянса, пока сам не упал на территории Хорватии.

Мы не можем терпеть эту ситуацию, и так не должно было быть. Это была чистая и очевидная угроза, и как НАТО, так и ЕС должны были отреагировать,

– заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Тогда он призвал Венгрию расследовать, как по территории ее страны спокойно смог пролететь беспилотник с авиабомбой. Мол, у Румынии и Хорватии было мало времени, чтобы как-то отреагировать.

Первый беспилотник в Румынии

Всего через 3 дня российский разведывательный дрон нашли в Румынии. О нем местный житель муниципалитета Думитра сообщил румынской полиции. Это более чем в 100 километрах от украинской границы.

Судя по распространенным изображениям, это был "Орлан-10" – разведывательный дрон, который производит исключительно Россия и активно использует в войне против Украины еще с 2014 года. С ним тоже могли потерять связь, ведь беспилотник просто приземлился, фактически не получив повреждений.



Российский "Орлан-10" упал в Румынии / Фото "Балканский обозреватель"

Румынская полиция после сообщения местного жителя, рядом с домом которого упал беспилотник, начала расследование. Впрочем, представитель правоохранительных органов заявил, будто на летательном аппарате не было никаких объектов или маркировок, которые бы указывали, что тот как-то связан с войной. Фактически это и была единственная реакция официальных властей страны.

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"Панцирь-С1" на побережье Болгарии

Болгария стала уже четвёртым членом НАТО, территория которого ощутила на себе последствия российской агрессии против Украины. На морском побережье между городами Поморие и Ахелой волной выбросило фрагмент российской ракеты зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Это произошло 21 июля 2022 года. Вероятно, этот комплекс пытался прикрывать российский гарнизон на оккупированном острове Змеином перед тем, как 30 июня его освободили украинские военные. На место находки сразу же вызвали полицию.



Ракета от "Панцирь-С1" на берегу Болгарии / Скриншот из сюжета Nova.bg

Болгария, как раньше Румыния, решила "спустить на тормозах" этот инцидент. Государственные эксперты сразу заявили, что это моторный отсек ракеты, который сбрасывают при ее запуске. Мол, он не содержит взрывчатки, и угрозы для людей вокруг не представляет.

Россияне обстреляли самолет Британии

Куда опаснее был инцидент, который произошел 29 сентября 2022 года. Тогда над акваторией Черного моря российские истребители Су-27 обстреляли разведывательный самолет RAF RC-135 Rivet Joint, принадлежащий Королевским ВВС Великобритании.

На борту последнего находились 30 человек экипажа. Россия сразу же заявила, что это – "техническая неисправность". Такое объяснение довольно легко восприняла британская сторона. По меньшей мере, публично.

Мы не считаем этот инцидент умышленной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ подтверждает, что это произошло из-за неисправности,

– сказал тогдашний министр обороны Бен Уоллес в обращении к парламенту Британии.

Впрочем, BBC удалось выяснить, что на самом деле инцидент был куда более серьезным. То, что назвали "технической неисправностью", на самом деле было ошибкой пилота одного из двух истребителей Су-27.

Дело в том, что у самолета Rivet Joint есть датчики для перехвата коммуникаций. Его экипаж мог слышать разговор российских пилотов со штабом. Как пишет британское издание, когда российские истребители приблизились к разведывательному самолету, диспетчер наземной станции передал сообщение: "У вас есть цель".

Один из пилотов воспринял это как разрешение открыть огонь. Впрочем, российская ракета банально не попала в британский разведчик. Более того, между двумя российскими пилотами даже возникла перепалка , в которой второй пилот ругал первого за то, что тот открыл огонь.

, в которой второй пилот ругал первого за то, что тот открыл огонь. Кроме того, пилот первого Су-27 после промаха выпустил и вторую ракету. Она просто свалилась с крыла самолета вниз. Именно это и могло быть "технической неисправностью" или же запуск вовремя прервали.

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Россия убила граждан НАТО

Во второй половине осени 2022 года Россия акцентировала свое внимание на уничтожении энергетической инфраструктуры Украины. Регулярно на территорию нашего государства летело до сотни ракет, часть из которых попадала в объекты энергетики.

Во время одного из таких обстрелов, 15 ноября, одна из ракет пересекла границу нашего государства с Польшей и упала на территории нашего партнера. Ракета упала в районе села Пшеводув Люблинского воеводства.

В результате этого инцидента погибли двое граждан Польши – члена Североатлантического Альянса. Первой реакцией нашего партнера был вызов посла России в Польше для объяснения произошедшего.



Место падения российской ракеты в Польше / Фото польской полиции

Впрочем, уже на следующий день реакция партнеров из НАТО начала кардинально меняться. В Польше начали звучать версии, будто эта ракета – от украинской системы ПВО С-300. Мол, ее запустили для сбивания российских ракет, но та сбилась с курса.

Были и версии, что на территории Польши упали сразу две ракеты – российская, которой агрессор атаковал Украину, и С-300, которой наши военные пытались сбить ее. Украинская власть в то же время отрицала какую-либо причастность Украины и настаивала на участии украинских экспертов в расследовании.

Эксперты считают, что страны НАТО, несмотря на жертвы среди гражданских, всячески стремились избежать обострения с Россией. Так что надеялись, что Украина возьмет на себя ответственность. В дальнейшем партнеры пытались замалчивать эту тему, Украина в то же время настаивала на непричастности.

В дальнейшем президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты "досадным случаем, а не умышленной атакой". Со своей стороны, партнеры по НАТО обязались усилить системы ПВО на границах Польши с Украиной и Беларусью.

Еще одна российская ракета в Польше

В результате слабой реакции Польша получила еще один похожий случай ровно через месяц. Украина 16 декабря 2022 года предупредила Польшу, что к ее границе приближается объект, похожий на ракету. Но настоящую огласку этот инцидент приобретет только через 5 месяцев.

В конце апреля уже в 2023 году вблизи города Быдгощ были обнаружены обломки ракеты, похожей на Х-55. Дело в том, что именно рядом с Быдгощем расположены огромные учебные центры, авиационные заводы и аэродром. Город называют "польской столицей НАТО". Сомнительное совпадение, не правда ли?

Самая серьезная гипотеза, которую приняли во внимание следователи, состоит в том, что объект, найденный вблизи Быдгоща, мог быть ракетой Х-55, выпущенной из российского самолета, летевшего над Беларусью во время декабрьского массированного обстрела территории Украины.

В этой истории действительно больше вопросов, чем ответов. Начнем с того, что до Быдгоща ракета пролетела более половины территории Польши. Истребители НАТО вели ее, но по каким-то причинам не стали уничтожать.

Сразу после инцидента польская армия, несмотря на обязательства, даже не обратилась в прокуратуру. Это наводит на мысль, что военные банально пытались "замять" инцидент. Пожалуй, чтобы не пришлось придумывать конспирологические версии, как в случае с "украинской ПВО".

Кроме того, вопросы национальной безопасности возникли у польских журналистов. В частности, из-за того, как вражеская ракета смогла пролететь сотни километров по территории Польши, а военные сначала потеряли контроль за ней, а затем не могли найти место падения в течение почти полугода.

Город Быдгощ в Польше: смотрите карту

"Калибры" над Румынией и Молдовой

Но Польша – не единственный член НАТО, оказавшийся под угрозой из-за российских ракет, которыми агрессор обстреливает Украину. В начале 2023 года, 10 февраля, российские ракеты "Калибр" во время очередного обстрела пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" произвели пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря,

– рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Поскольку это уже далеко не первый инцидент, когда российские ракеты угрожали членам НАТО, можно было бы ожидать резкой реакции Североатлантического Альянса. Но дудки. Румынское правительство взялось банально отрицать слова украинского главкома.

Среди официальных комментаторов на инцидент отреагировал разве что представитель Госдепартамента США Ведант Патель. Да и тот заявил лишь, что США "находятся в тесном контакте с союзниками из Румынии".

Контраста добавила разве что реакция маленькой (исключительно территориально), но гордой Молдовы. Кишинев немедленно вызвал посла России и заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства Молдовы.

"Мы решительно отвергаем последние недружественные действия и заявления относительно Республики Молдова, считаем их абсолютно неприемлемыми для нашего народа. Призываем Россию прекратить военную агрессию против Украины, которая уже привела к многочисленным человеческим жертвам и материальным потерям", - подчеркнул спикер МИД Молдовы Даниэл Воде.

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Россияне атаковали беспилотник США

За время полномасштабной войны против Украины российские военные атаковали не только европейские государства. Еще один инцидент над Черным морем произошел 14 марта 2023 года. российский истребитель Су-27 протаранил разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США.

Беспилотник ВВС США вел разведку в международном воздушном пространстве в акватории Черного моря. Вдруг возле него появились российские Су-27. Они несколько раз сбрасывали топливо вблизи MQ-9 Reaper, а затем один из истребителей врезался в беспилотник, сбив его.

Россия таким образом фактически проявила свое пренебрежение к сильнейшей армии мира, а пилотов на болотах величали настоящими "героями". Хотя они и сбили совершенно безоружный беспилотный летательный аппарат.

Реагируя на этот инцидент, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что сбивание дрона было "опасным и непрофессиональным". Он заверил, что Госдеп выразит российской стороне "свою обеспокоенность".

После сбивания беспилотника Соединенные Штаты потопили его, но россияне надеялись извлечь обломки со дна моря, чтобы исследовать их. Через несколько дней США отправили в Черное море новый разведывательный беспилотник – RQ-4 Global Hawk.

Российские "Шахеды" бьют по Румынии

После срыва действия "зернового коридора" россияне принялись массированно обстреливать портовую инфраструктуру Украины на Черном море и устье Дуная. Во время очередной такой атаки 4 сентября дрон иранского производства "Шахед" упал и сдетонировал на территории Румынии.

Государственная пограничная служба Украины зрительно зафиксировала детонацию беспилотника и сразу передала информацию соседнему государству. МИД Украины призвал партнеров усилить систему ПВО нашего государства.

В Румынии сразу же заняли уже привычную "страусиную" позицию и заявили, что никакие дроны на их территории не падали.

Никогда средства нападения, использованные Россией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии,

– заявили в Минобороны страны.

МИД Румынии со своей стороны согласился, что риски подобных инцидентов существуют. Впрочем, министр Луминица Одобеску заверила, что "до сих пор такого не случилось". Не увидел падения дронов и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Лишь на третьи сутки после инцидента министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что "части российского беспилотника" действительно упали на территории члена НАТО. Президент Клаус Йоханнис сразу же изменил свою позицию и назвал это нарушением суверенитета государства.

Отреагировал на инцидент и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что расследование этого инцидента продолжается, но возразил, что падение российского "Шахеда" в Румынии было умышленным.

Video of the attack of the russian Shahed-136 drone on the territory of Romania on September 4th.



The sound of this drone can be heard in the video. It reduced the engine speed before the strike, which is typical for the Shahed-136 at the moment of hitting the target.



At the… pic.twitter.com/cNgy7KwFri — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) September 7, 2023

Запоздавшая и слишком слабая реакция Румынии только развязала руки агрессору. Уже 9 сентября еще один российский "Шахед" залетел на территорию члена НАТО. Только тогда официальный Бухарест срочно вызвал главу российской дипломатической миссии. Временному поверенному Москвы выразили решительный протест и призвали прекратить атаковать портовую инфраструктуру и гражданское население Украины.

Да и на этом история не закончилась. Уже 13 сентября на территории Румынии в третий раз за две недели упали российские беспилотники. Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что Североатлантический Альянс следит за ситуацией и находится в тесном контакте с румынскими властями. Впрочем, в Альянсе опять же отметили, что "нет доказательств умышленного нападения".

Каким может быть ответ НАТО

Многолетний представитель НАТО Джейми Ши в интервью 24 Каналу тоже высказал мнение, что атака России на Румынию не была умышленной. Мол, даже сам Бухарест говорит, что территория Румынии не была целью России.

Поэтому, если для НАТО и существует угроза, то она зависит от готовности россиян наносить удары по тех частях территории Украины, которые расположены настолько близко к границам Альянса. И это касается не только Румынии, но и других соседних государств.

Впрочем, насколько решительно НАТО настроено на то, что это был умышленный акт агрессии, или было четкое намерение нанести удар по Румынии? Пока доказательства свидетельствуют о том, что это не так,

– подчеркнул Джейми Ши.

Он считает, что ответом НАТО, скорее всего, будет усиление системы ПВО на территории Украины и Румынии. Например, мы это видели после падения ракет в Польше, когда возле границы с Украиной разместили дополнительные системы Patriot.

Мы должны реально признать, что россияне склонны к риску, когда выбирают цель для атаки. Ранее это уже происходило очень близко к границам Польши,

– акцентировал бывший представитель Альянса.

Вместо выводов

Инциденты с нападениями на стран-членов НАТО – умышленные они были или случайны – лишь в очередной раз доказывают одну простую вещь: когда партнеры предоставляют нам оружие, они помогают прежде всего себе, а не Украине.

Это касается не только систем ПВО, но и наступательных вооружений. Ведь чем быстрее Вооруженные Силы отбросят российские войска с оккупированных территорий Украины, тем быстрее российские ракеты и дроны перестанут залетать на территорию Польши, Румынии и других соседей.

В то же время, как мы видим, отсутствие жесткой реакции со стороны Альянса только развязывает россиянам руки и показывает, что их провокации полностью себя оправдывают, а НАТО не готово к прямому военному противостоянию. Даже если будут умирать граждане стран-членов Альянса.

В нынешних условиях слова о том, что Украина – щит Европы от российского агрессора – давно не метафора. И именно НАТО может стать главным бенефициаром победы Украины в войне над Россией, ведь это снизит риски для самого Альянса. Вопрос только один: насколько партнеры готовы к этой победе приобщиться.

Обратите внимание! Несмотря на постоянную поддержку украинских войск со стороны наших партнеров, есть много меньших потребностей, которые они не могут закрыть. В настоящее время наши военные нуждаются в нашей постоянной поддержке.



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