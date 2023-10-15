Збройні Сили України продовжують тримати оборону на Сході, а також проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку й поблизу Бахмута. Лише протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень з ворогом.

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Ворог намагається наступати на Сході

На Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Протягом доби ЗСУ відбили на цій ділянці фронту 10 атак противника в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Де намагався наступати ворог на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Сили оборони стримують наступ поблизу Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області й Торського на Донеччині. Протягом доби ЗСУ відбили 5 атак росіян.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують наступати південніше Бахмута. ЗСУ завдають втрат противнику у живій силі й техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ наступають біля Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ, проте успіху не мають. Протягом доби на цій ділянці фронту відбулося 15 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Авдіївка, Тоненьке й Первомайське Донецької області.

Жорстокі бої тривають поблизу Авдіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили понад 10 атак ворога поблизу Мар'їнки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку російські військові протягом доби 5 разів намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, проте успіху не мали.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Півдні ЗСУ здійснюють наступальні операції: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.