Збройні Сили України продовжують тримати оборону на Сході, а також проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку й поблизу Бахмута. Лише протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень з ворогом.

До теми Майже 900 ворогів, десятки одиниць техніки: шалені втрати ворога на 15 жовтня

Ворог намагається наступати на Сході

Де намагався наступати ворог на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ наступають біля Бахмута: дивіться на карті

Жорстокі бої тривають поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Півдні ЗСУ здійснюють наступальні операції: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін