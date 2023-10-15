Починаючи з 24 лютого 2022 року, в Україні загинуло понад 287 тисяч окупантів. Проте втрати можуть бути більшими, зважаючи на активні бої.

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Втрати ворога на фронті

  • особового складу – 287 770 (+880);
  • танків – 4948 (+8);
  • бойових броньованих машин – 9362 (+25);
  • артилерійських систем – 6866 (+33);
  • РСЗВ – 813 (+2);
  • засоби ППО – 547 (+0);
  • літаків – 317 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4);
  • крилаті ракети – 1 531 (+0);
  • кораблі /катери – 20 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 249 (+24);
  • спеціальна техніка – 976 (+5).


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога: останні новини

  • Наталія Гуменюк розповіла, що на Півдні України наші військові знищили ворожий пункт управління дронами та 2 ворожі човни.
  • На Таврійському напрямку українські бійці знищили російський Су-25, бойову машину підтримки танків "Термінатор", одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок".
  • Ба більше, вороги самі допомагають ЗСУ знищувати їх. Так, командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео, яке показує, як росіяни добивають своїх поранених на полі бою.