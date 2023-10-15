Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що вороги тримають один ракетоносій, підводний човен, який може бути споряджений до 4 ракет типу "Калібр", пише 24 Канал.

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Як ЗСУ відпрацювали на Півдні України

Наталія Гуменюк пояснила, що навколо річки Дніпро точиться контрбатарейна протидія. Також ворог продовжує терористичним способом тиснути на мирне населення, на правий берег. Зокрема, окупанти здійснюють авіаційні удари вночі, атакуючи житлові квартали, цивільну інфраструктуру, сільськогосподарські підприємства.

Окрім того, вороги б'ють з артилерії, проте окупанти використовують менше боєприпасів. Це говорить про те, що у ворогів снарядний голод.

Ми продовжуємо над цим працювати й можемо сказати, що за минулу добу (14 жовтня – 24 Канал) знищений черговий контрольний пункт ворога, командний та пункт управління БпЛА,

– заявила Наталія Гуменюк.

Речниця зауважила, що окупанти на Півдні України активно використовують свої безпілотники розвідувального типу та дрони для скидання осколкових боєприпасів.

На Півдні ЗСУ знищили ворожі човни

Капітан 1 рангу розповіла, що ніч проти 15 жовтня на Півдні України була доволі неспокійною, проте військові ще підбивають підсумки.

Однак, якщо за день окупанти здійснили 2 авіаційні удари з використанням двох КАБів, то ввечері та вночі – 2 удари з використанням 10 КАБів.

Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти на Дніпрі намагаються відстежувати ситуацію в маневровий спосіб, висилаючи свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах.

Але знову таки за минулу добу (14 жовтня – 24 Канал) – мінус два човни й використовують їх суто вздовж лівого берега. Просування вздовж правого берега ми не фіксуємо,

– заявила речниця.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня додала, що вороги намагаються зібрати інформацію майбутні дії Сил оборони та розгортати свої спостережні пункти на островах.

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