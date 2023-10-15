Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине погибли более 287 тысяч оккупантов. Однако потери могут быть больше, учитывая активные бои.

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Потери врага на фронте

личного состава – 287 770 (+880);

танков – 4948 (+8);

боевых бронированных машин – 9362 (+25);

артиллерийских систем – 6866 (+33);

РСЗО – 813 (+2);

средства ПВО – 547 (+0);

самолетов – 317 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);

крылатые ракеты – 1531 (+0);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);

специальная техника – 976 (+5).



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости