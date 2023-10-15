Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине погибли более 287 тысяч оккупантов. Однако потери могут быть больше, учитывая активные бои.
Смотрите также Уничтожены СУ-25, "Терминатор" и огнеметная система "Сонцепек": отчет ВСУ по Таврическому направлению
Потери врага на фронте
- личного состава – 287 770 (+880);
- танков – 4948 (+8);
- боевых бронированных машин – 9362 (+25);
- артиллерийских систем – 6866 (+33);
- РСЗО – 813 (+2);
- средства ПВО – 547 (+0);
- самолетов – 317 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);
- крылатые ракеты – 1531 (+0);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);
- специальная техника – 976 (+5).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
- Наталья Гуменюк рассказала, что на Юге Украины наши военные уничтожили вражеский пункт управления дронами и 2 вражеских лодки.
- На Таврическом направлении украинские бойцы уничтожили российский Су-25, боевую машину поддержки танков "Терминатор", одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".
- Более того, враги сами помогают ВСУ уничтожать их. Так, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, показывающее, как россияне добивают своих раненых на поле боя.