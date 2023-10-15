Начиная с 24 февраля 2022 года, в Украине погибли более 287 тысяч оккупантов. Однако потери могут быть больше, учитывая активные бои.

Смотрите также Уничтожены СУ-25, "Терминатор" и огнеметная система "Сонцепек": отчет ВСУ по Таврическому направлению

Потери врага на фронте

  • личного состава – 287 770 (+880);
  • танков – 4948 (+8);
  • боевых бронированных машин – 9362 (+25);
  • артиллерийских систем – 6866 (+33);
  • РСЗО – 813 (+2);
  • средства ПВО – 547 (+0);
  • самолетов – 317 (+0);
  • вертолетов – 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);
  • крылатые ракеты – 1531 (+0);
  • корабли/катера – 20 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);
  • специальная техника – 976 (+5).


Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости

  • Наталья Гуменюк рассказала, что на Юге Украины наши военные уничтожили вражеский пункт управления дронами и 2 вражеских лодки.
  • На Таврическом направлении украинские бойцы уничтожили российский Су-25, боевую машину поддержки танков "Терминатор", одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Сонцепек".
  • Более того, враги сами помогают ВСУ уничтожать их. Так, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, показывающее, как россияне добивают своих раненых на поле боя.