Детальнее о результативной работе наших военных рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Узнайте, какие еще потери понесли российские захватчики на Таврическом направлении.
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Потери врага растут
Как отмечает Тарнавский, потери оккупантов в живой силе продолжают расти. Кроме того, наши военные ОВСУ "Таврия" в Донецкой области сбили Су-25, уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор", а также одну тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепёк". Он добавил, что боевая работа продолжается.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении,
– добавил Тарнавский.
Он отметил, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 27 авиационных ударов, провели 49 боевых столкновений, а также произвели 901 артиллерийский обстрел.
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 876 огневых задач.
В общей сложности враг потерял 797 своих бойцов. Кроме того, в металлолом превращены 26 единиц техники: Су-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 4 автомобиля. Также известно о 2 складах боеприпасов, которые удалось уничтожить.
Общие потери врага растут
- Обратим внимание на статистику, которой поделились утром 14 октября в Генштабе ВСУ. Она свидетельствует о том, что враг продолжает на ежедневной основе нести колоссальные потери.
- В сутки 13 октября наши защитники ликвидировали 970 российских захватчиков. Если говорить о цифре с начала полномасштабного вторжения, то речь идет о 286 890 оккупантов.
- Также за более чем полтора года полномасштабного вторжения в металлолом превратили 4 940 танков, 9 337 боевых бронированных машин, 6 833 артиллерийских систем, 811 РСЗО и 547 средств ПВО.
- А еще российские захватчики не досчитаются 317 самолетов, 316 вертолетов, 5 265 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 531 крылатой ракеты, 20 кораблей, 1 подводная лодка, 9 225 автомобилей и автоцистерн и 971 единицы спецтехники.