Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону на Востоке, а также проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении и вблизи Бахмута. Только за прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений с врагом.

К теме Почти 900 врагов, десятки единиц техники: безумные потери врага на 15 октября

Враг пытается наступать на Востоке

Где пытался наступать враг на Купянском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

ВСУ наступают возле Бахмута: смотрите на карте

Жестокие бои продолжаются поблизости Авдеевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Юге ВСУ осуществляют наступательные операции: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений