Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону на Востоке, а также проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении и вблизи Бахмута. Только за прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений с врагом.

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Враг пытается наступать на Востоке

На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. В течение суток ВСУ отразили на этом участке фронта 10 атак противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Где пытался наступать враг на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении Силы обороны сдерживают наступление вблизи Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. В течение суток ВСУ отразили 5 атак россиян.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают наступать южнее Бахмута. ВСУ наносят урон противнику в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ наступают возле Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ, однако успеха не имеют. За сутки на этом участке фронта произошло 15 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Жестокие бои продолжаются поблизости Авдеевки: смотрите на карте

На Марьинском направлении украинские защитники отразили более 10 атак врага вблизи Марьинки.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении российские военные в течение суток 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, однако успеха не имели.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Юге ВСУ осуществляют наступательные операции: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.