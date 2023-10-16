Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він подякував за чудову роботу військовослужбовцям 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

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"Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни", – додав Сирський.

Генерал-полковник також опублікував відео, на якому видно, як палає ворожий гвинтокрил. Водночас Сирський не уточнив напрямок, де саме знищили ворожий гелікоптер.

Втрати ворога

З початку повномасштабної війни Збройні сили знищили 316 гелікоптерів російської армії. Багатоцільовий вертоліт Мі-8, який оборонці ліквідували цього разу, – став 317-м.

До слова, раніше Сирський повідомив, що ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилась. За його словами, ворогу вдалося відновити сили.