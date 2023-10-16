Украинские воины продолжают давать достойный отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, они в третий раз через неделю сбили российский Су-25.

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Враг потерял не только самолет

Уничтожение Су-25 произошло в третий раз за последние 7 дней.

За сутки, 15 октября, россияне потеряли 472 человека. Кроме того, Силы обороны также уничтожили 36 единиц военной техники противника. В частности, речь идет о 4 ББМ, 8 артиллерийских системах, 1 средстве ПВО, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 – специальной технике.

Также уничтожен склад боеприпасов врага.

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