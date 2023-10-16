Украинские воины продолжают давать достойный отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, они в третий раз через неделю сбили российский Су-25.
Смотрите также ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск
Враг потерял не только самолет
Уничтожение Су-25 произошло в третий раз за последние 7 дней.
За сутки, 15 октября, россияне потеряли 472 человека. Кроме того, Силы обороны также уничтожили 36 единиц военной техники противника. В частности, речь идет о 4 ББМ, 8 артиллерийских системах, 1 средстве ПВО, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 – специальной технике.
Также уничтожен склад боеприпасов врага.
Украина уничтожила вражеский Ми-8
- Украинские военные 16 октября сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Генерал-полковник Александр Сырский также опубликовал видео, на котором видно, как пылает вражеский вертолет. В то же время Сырский не уточнил направление, где именно уничтожили вражеский вертолет.
- Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что охотились вражеский вертолет бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
- По словам Евлаша, вертолет потерял бдительность и опрометчиво залетел в зону поражения украинского ПВО. В результате он был полностью уничтожен вместе с личным составом.