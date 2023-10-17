На цих аеродромах перебувало багато авіаційної і спеціальної техніки, а також ворожих боєприпасів. Потужну операцію назвали "DRAGONFLY".

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Деталі ударів по аеродромах Луганська та Бердянська

У тимчасово окупованих Бердянську та Луганську окупанти використовували для своїх цілей місцеві аеродроми. На них перебувала значна кількість авіаційної і спеціальної техніки та боєприпасів.

Сили спеціальних операцій передали відповідні координати для ураження підрозділам Сил оборони. У підсумку було завдано удар і окупанти зазнали шалених втрат. Так, у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій,

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах,

пускова установка ППО,

склад боєприпасів,

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Зазначається, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. А детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів,

– наголосили українські захисники.

Зауважимо, що зранку 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.