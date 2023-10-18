Цю новину в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Він додав, що ворог отримав жорстку відсіч у районі Авдіївки.
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Втрати росіян зростають
Олександр Шпутун розповів, що на Авдіївському напрямку ворог після численних втрат проводить перегрупування. За добу ЗСУ відбили 5 атак окупантів – українські військові очікують на подальшу активність та проводять підготовку.
Речник також наголосив, що за минулу добу там вдалося ліквідувати ще один російський літак Су-25. Це вже четверте збиття ворожого літака такого типу трохи більше ніж за тиждень.
Загалом, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог отримав жорстку відсіч за попередній тиждень. За цей проміжок часу росіяни втратили понад 300 одиниць техніки і понад 3 000 одиниць живої сили.
Чому Су-25 так часто збивають
- Російська армія наростила наступальні дії на Авдіївському напрямку, зокрема, почала залучати більше авіації для своїх атак. Її активність зросла приблизно у 3 – 4 рази. Однак окупанти кидають в бій неосвічених пілотів, які погано орієнтуються в ситуації. Ті близько підходять до лінії фронту, де їх і збивають українські військові із ЗРК, ракет чи ПЗРК
- Третій збитий літак ліквідували взагалі з протитанкового пристрою, що означає підліт на відстань до 4 кілометрів. Кожен "приземлений" у Донецькій області літак Су-25 коштує 11 мільйонів доларів.
- На фоні значних втрат росіяни змінили риторику і замість "наступу" повідомляють про "активну оборону". Захоплення Авдіївки в короткостроковій перспективі виглядає дедалі менш імовірним, попри наймасштабнішу російську операцію з січня 2023 року.