Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Арті Грін. Ймовірно, росіяни ще мають резерви.

Дивіться також Навала окупантів на Авдіївку: чому ворог атакує великими колонами

"Йдуть активні штурмові дії в районі Авдіївки. Вони досить масштабні, давно такого не було. Здається, що навіть на Куп'янсько-Лиманському напрямку вони були не такі масовані", – відзначив військовий.

Українські захисники тримають Авдіївку

Як уже зазначали деякі експерти, росіянам треба бодай якісь "перемоги", тому вони сфокусували сили на Авдіївці. Утім, попри усі намагання просунутися, окупанти не мають жодних успіхів.

"Те, що вони заявляють, мовляв, зайняли якісь позиції – я б сказав, що це у "сірій" зоні. Вони намагаються закріпитися. Але там вижити складно. Побути там деякий час можна. А далі або вони самі залишать ті території, або там загинуть. Тому я думаю, що це масована наступальна операція у них провалилася. Вони зазнали втрат в техніці, людях і літаках", – розповів Арті Грін.

Ситуація біля Авдіївки: дивитись відео

Щодо техніки, то за словами військового, росіяни відчувають великий дефіцит. Менше половино змогло доїхати до рубежів, звідки ворог може вести обстріли. Тому вони кидають у бій живу силу піхоти.

"Видно, що це свіжі підрозділи. Достатньо добре морально накачані. Вони не кидалися тікати, потрапляючи під вогонь. Вперто гинули, зазнавали втрат, але продовжували спроби наступати. Схоже, що це не останні резерви, ще щось лишилося. Але підкреслю: я не очікую успіху противника на жодному з напрямків, де б він застосував подібну тактику", – відзначив Арті Грін.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини