Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що на Авдіївському напрямку ворог зазнав нищівної поразки і величезних втрат. Однак він ще має чим атакувати, тому розслаблятися зарано.

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"Сумуємо вбитими понад 5 тисяч, множимо щонайменше на три – і маємо більш ніж дивізію. Механізована дивізія за їхніми розрахунками – 12,5 тисячі людей. Це щось безпрецедентне та неймовірне", – констатував Черник.

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Крім особового складу, росіяни також втратили чимало техніки:

понад 200 одиниць артилерії;

понад 250 бойових броньованих машин;

понад 150 танків.

Росіяни розраховували на ідеологічний ефект

Як відомо, у стратегічному контексті Авдіївка не має великої ролі.

Авдіївка – серйозний укріплений район. Він їм був потрібен ідеологічно, тому що треба хоч якісь успіхи показувати,

– зазначив Черник.

Водночас розслаблятися зарано. Росія ще має достатньо людського ресурсу, який може перекинути на Авдіївку або будь-який інший напрямок.

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