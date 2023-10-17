Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что на Авдеевском направлении враг потерпел сокрушительное поражение и понес огромные потери. Однако ему еще есть чем атаковать, поэтому расслабляться рано.

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"Суммируем убитыми более 5 тысяч, умножаем по меньшей мере на три – и имеем более чем дивизию. Механизированная дивизия по их расчетам – 12,5 тысячи человек. Это что-то беспрецедентное и невероятное", – констатировал Черник.

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Кроме личного состава, россияне также потеряли немало техники:

свыше 200 единиц артиллерии;

более 250 боевых бронированных машин;

свыше 150 танков.

Россияне рассчитывали на идеологический эффект

Как известно, в стратегическом контексте Авдеевка не играет большой роли.

Авдеевка – серьезный укрепленный район. Он им был нужен идеологически, потому что надо хоть какие-то успехи показывать,

– отметил Черник.

В то же время расслабляться рано. Россия еще имеем достаточно человеческого ресурса, который может перебросить на Авдеевку или любое другое направление.

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