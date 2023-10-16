Наступая на Авдеевку, Россия хочет расконцентрировать украинские войска. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал.

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Россия пытается заставить Украину перебросить силы под Авдеевку

Как сказал Юсов, украинские силы продолжают наступательные операции и продвигаются на нескольких направлениях. В свою очередь россияне принимают меры, чтобы остановить продвижение украинских сил.

В качестве примера он привел бои за Авдеевку, сказав, что Россия пытается заставить Украину перебросить свои подразделения под этот город.

Вместе с тем враг не просто ждет, пока мы будем освобождать наши территории, а пытается принимать меры. Те же события вокруг Авдеевки. С целью расконцентрировать, рассредоточить, перегруппировать наши силы. С целью заставить перебросить наши подразделения туда,

– заявил Юсов.

Представитель разведки добавил, что ГУР не будет комментировать ближайшие планы Сил и обороны. Однако, по словам Юсова, стратегия – деоккупировать Юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, и освободить Восток.

Что известно о боях в районе Авдеевки