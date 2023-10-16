Наступая на Авдеевку, Россия хочет расконцентрировать украинские войска. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет 24 Канал.
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Россия пытается заставить Украину перебросить силы под Авдеевку
Как сказал Юсов, украинские силы продолжают наступательные операции и продвигаются на нескольких направлениях. В свою очередь россияне принимают меры, чтобы остановить продвижение украинских сил.
В качестве примера он привел бои за Авдеевку, сказав, что Россия пытается заставить Украину перебросить свои подразделения под этот город.
Вместе с тем враг не просто ждет, пока мы будем освобождать наши территории, а пытается принимать меры. Те же события вокруг Авдеевки. С целью расконцентрировать, рассредоточить, перегруппировать наши силы. С целью заставить перебросить наши подразделения туда,
– заявил Юсов.
Представитель разведки добавил, что ГУР не будет комментировать ближайшие планы Сил и обороны. Однако, по словам Юсова, стратегия – деоккупировать Юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, и освободить Восток.
Что известно о боях в районе Авдеевки
- 10 октября украинские военные заявили, что россияне перешли в наступление по всему Востоку Украины. Кроме Авдеевки, враг активно наступает на Лимано-Купянском направлении.
- Российская армия применяет большое количество бронетехники и личного состава, наступает ночью в плохую погоду, а также под шквальными обстрелами позиций Сил обороны Украины. Враг даже использует фосфорное оружие.
- В то же время в этот период Россия, как свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, начала нести большие потери. Так, потери личного состава россиян ежесуточно достигают примерно 800 – 1000 военных.
- Российская пропаганда заявляла, мол, оккупанты захватили Авдеевский коксохимический завод. Однако это ложь и украинские силы держат оборону. Так, за минувшие сутки украинские воины отбили все атаки противника на Авдеевском направлении.