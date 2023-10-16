Наступаючи на Авдіївку, Росія хоче розконцентрувати українські війська. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів сказав представник ГУР МО Андрій Юсов, пише 24 Канал.

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Росія намагається змусити Україну перекинути сили під Авдіївку

Як сказав Юсов, українські сили продовжують наступальні операції та просуваються на кількох напрямках. Своєю чергою росіяни вживають заходи, щоб зупинити просування українських сил.

Як приклад він навів бої за Авдіївку, сказавши, що Росія намагається змусити Україну перекинути свої підрозділи під це місто.

Разом з тим ворог не просто чекає, поки ми звільнятимемо наші території, а намагається вживати заходів. Ті самі події навколо Авдіївки. З метою розконцентрувати, розосередити, перегрупувати наші сили. З метою змусити перекинути наші підрозділи туди,

– заявив Юсов.

Представник розвідки додав, що ГУР не коментуватиме найближчі плани Сил й оборони. Однак, за словами Юсова, стратегія – деокупувати Південь, зокрема перерізати сухопутного коридору до Криму, та звільнити Схід.

Що відомо про бої у районі Авдіївки