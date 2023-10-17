Эксперты американского Института изучения войны отметили, что российские захватчики все же имели незначительные успехи под Авдеевкой. Однако их продвижение происходило медленными темпами.

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Аналитики подчеркнули, что три российских военных формирования, а именно 114, 15 и 21 отдельные мотострелковые бригады, участвовали в недавних атаках на Авдеевском направлении, подкрепившись бригадами из террористической группировки "ДНР".

Эксперты отметили, что некоторые из этих бригад недавно действовали вдоль линии Сватово – Кременная. Там их, вероятно, заменила 25 общевойсковой армии, которую страна-агрессорка только недавно сформировала.

В ISW рассказали, что российские подразделения, которые сейчас воюют под Авдеевкой, в целом держали оборону на линии Сватово – Кременная, поэтому это позволило другим формированиям страны-агрессорки на отдых и восстановление перед развертыванием на более сложном участке фронта.

Это объясняет недавнее продвижение россиян в ранее застойный участок фронта на Авдеевском направлении.

– подчеркнули аналитики ISW.

Согласно данным геолокационных кадров, россияне незначительно продвинулись в 3 километрах от Авдеевки. Эксперты ISW, с посланием на Генштаб ВСУ, сообщили, что 16 октября украинские военные отбили 22 российских атаки на Авдеевском направлении, что значительно меньше 30 штурмов, которые происходили за день до этого.

У русских проблем под Авдеевкой