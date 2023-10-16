Взятие Авдеевки будет иметь большой психологический эффект для оккупантов и они смогут выгодно это предоставить своей внутренней аудитории. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, добавив, что похожая ситуация была с боями за город Бахмут.

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Наступают, но терпят безумные потери

Наши военные знали, что оккупанты готовятся идти на прорыв, потому что они стягивали технику и резервы. ВСУ организовали для них мощную встречу. Враг потерял сотни единиц техники и это лишь то, что зафиксировано или видно на спутниковых снимках. На самом деле цифры могут быть значительно больше.

Под Авдеевкой они очень многое потеряли, но если бы ее взяли – это большой психологический эффект. Они бы говорили, что Украина отступает, а они якобы понемногу "освобождают" Донбасс – это важно для их внутренней аудитории.

– рассказал Кирилл Сазонов.

Также это повлияло бы на международную аудиторию. России выгодно, чтобы за границей думали, что якобы украинское контрнаступление не имеет успеха и нам больше не хотели помогать.

Среди украинцев также начали распространяться неутешительные настроения.

"В украинцев опускаются руки, они могут подумать, зачем волонтерить или помогать армии, если мы проигрываем и потеряем Авдеевку. С психологической точки зрения это очень важно", – подчеркнул Сазонов.

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В чем сходство с Бахмутом

Подобную ситуацию мы видели, когда происходило наступление на Бахмут. По словам Сазонова, с военной точки зрения город не имел стратегического значения, но его важно было держать.

Бахмут расположен в низине, поэтому наши военные, которые стояли в Часовому Яру или Клещеевке, могли с высоты работать по оккупантам своей артиллерией.

С психологической точки зрения и политической приняли решение держать Бахмут. Мы держали его очень долго. Сколько под Бахмутом россиян осталось – не сосчитаешь. Это десятки тысяч,

– заметил военный ВСУ.

Под Бахмутом противник также потерял большое количество техники. Когда россияне только вышли на окраины города, их командиры начали рассказывать, что они скоро продвинутся на Константиновку, захватят Покровск и пойдут на Днепр.

Что они сделали, когда вошли в Бахмут? Там были такие потери, что никто даже не говорил о Днепре или Константиновке. Дальше идти было некому. Их почти не осталось,

– подчеркнул Сазонов.

Сегодня так выглядят бои за Авдеевку и вообще Купянское направление. ВСУ держат оборону, в которую разобьется враг.

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