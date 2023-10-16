Взяття Авдіївки матиме великий психологічний ефект для окупантів і вони зможуть вигідно це подати своїй внутрішній аудиторії. Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, додавши, що схожа ситуація була з боями за місто Бахмут.

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Наступають, але зазнають шалених втрат

Наші військові знали, що окупанти готуються йти на прорив, бо вони стягували техніку та резерви. ЗСУ організували для них потужну зустріч. Ворог втратив сотні одиниць техніки й це лише те, що зафіксовано або видно на супутникових знімках. Насправді цифри можуть бути значно більшими.

Під Авдіївкою вони дуже багато втратили, але якби її взяли – це великий психологічний ефект. Вони б казали, що Україна відступає, а вони нібито потрохи "звільняють" Донбас – це важливо для їхньої внутрішньої аудиторії,

– розповів Кирило Сазонов.

Також це вплинуло б на міжнародну аудиторію. Росії вигідно, щоб за кордоном думали нібито український контрнаступ немає успіху й нам більше не хотіли допомагати.

Серед українців також почали б ширитися невтішні настрої.

"В українців опускаються руки, вони можуть подумати, навіщо волонтерити чи допомагати армії, якщо ми програємо й втратимо Авдіївку. З психологічного погляду це дуже важливо", – наголосив Сазонов.

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У чому схожість з Бахмутом

Подібну ситуацію ми бачили, коли відбувався наступ на Бахмут. За словами Сазонова, з військового погляду місто не мало стратегічно значення, але його важливо було тримати.

Бахмут розташований в низині, тому наші військові, які стояли в Часовому Ярі чи Кліщіївці могли з висоти працювати по окупантах своєю артилерією.

З психологічного погляду, політичного прийняли рішення тримати Бахмут. Ми його тримали дуже довго. Скільки під Бахмутом росіян залишилось – не порахуєш. Це десятки тисяч,

– зауважив військовий ЗСУ.

Під Бахмутом противник також втратив дуже багато техніки. Коли росіяни тільки вийшли на околиці міста, то їхні командири почали розповідати, що вони нібито скоро просунуться на Костянтинівку, захоплять Покровськ і підуть на Дніпро.

Що вони зробили, коли зайшли в Бахмут? Там були такі втрати, що ніхто навіть не говорив про Дніпро чи Костянтинівку. Далі йти було нікому. Їх майже не залишилося,

– підкреслив Сазонов.

Сьогодні так виглядають бої за Авдіївку та загалом Куп'янський напрямок. ЗСУ тримають оборону, в яку розіб'ється ворог.

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