Експерти американського Інституту вивчення війни зазначили, що російські загарбники все ж мали незначні успіхи під Авдіївкою. Однак їхнє просування відбувалося повільними темпами.

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Росія залучила додаткові формування у наступі на Авдіївку

Аналітики наголосили, що три російських військових формувань, а саме 114, 15 та 21 окремі мотострілецькі бригади, брали участь у нещодавніх атаках на Авдіївському напрямку, підкріпившись бригадами з терористичного угруповання "ДНР".

Експерти зауважили, що деякі із цих бригад нещодавно діяли вздовж лінії Сватове – Кремінна. Там їх, імовірно, замінила 25 загальновійськова армія, яку країна-агресорка лише нещодавно сформувала.

В ISW розповіли, що російські підрозділи, які зараз воюють під Авдіївкою, загалом тримали оборону на лінії Сватове – Кремінна, тому це дало змогу іншим формуванням країни-агресорки на відпочинок і відновлення перед розгортанням на складнішій ділянці лінії фронту.

Це пояснює нещодавнє просування росіян у раніше застійну ділянку фронту на Авдіївському напрямку,

– наголосили аналітики ISW.

Згідно з даними геолокаційних кадрів, росіяни незначно просунулися за 3 кілометри від Авдіївки. Експерти ISW, з посланням на Генштаб ЗСУ, повідомили, що 16 жовтня українські військові відбили 22 російські атаки на Авдіївському напрямку, що значно менше, ніж 30 штурмів, які відбувалися за день до цього.

Росіяни мають проблеми під Авдіївкою