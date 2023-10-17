Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 9 – 16 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Наступ росіян на Авдіївку

Саме активізація російських військ на авдіївському напрямку була ключовою новиною протягом минулого тижня. Ворог сконцентрував тут значну кількість військ і техніки.

Мета росіян очевидна – ворог прагне відтіснити українські війська від окупованого Донецька. Саме Авдіївку називають плацдармом для можливого звільнення найбільшого окупованого українського міста.

Навіть по карті помітно, що російські війська сконцентрували основні зусилля на флангах Авдіївки. Цю саму тактику росіяни використовували й під час боїв за Бахмут, коли намагалися оточити місто. Тоді цього зробити так і не вдалося. Нині немає якихось очевидних ознак, які б вказували на можливий успіх ворога, втім, оборонцям Авдіївки сьогодні вкрай складно.

Росіяни пробують оточити Авдіївку: дивіться карту

До слова, наступ російських військ триває не лише на Авдіївському напрямку. Так само ворог пробує наступати й по всій лінії Куп'янськ – Лиман. Втім, якихось успіхів протягом минулого тижня в нього не було.

Просування на Запоріжжі

Попри спроби ворога перехопити ініціативу, триває й наступ українських військ. Зокрема, у Запорізькій області Сили оборони України продовжують розширювати наступальний плацдарм у районі Роботиного.

Так, протягом минулого тижня українські військові мали певні успіхи й просування в бік сіл Новопрокопівка та Копані. Цей факт демонструє, що наступ українських військ зовсім не зупинився.

ЗСУ наступають на Запоріжжі: дивіться карту

Наступ під Бахмутом

Так само не зупинилися українські військові й на Бахмутському напрямку. Тут після звільнення сіл Андріївка та Кліщіївка Сили оборони продовжують відтісняти ворога в бік Одрадівки й Опитного.

Саме в східному напрямку українські військові й просуваються протягом минулих тижнів. Місцями Сили оборони вже перейшли залізничне полотно.

Далі за ним розташовані притока річки Бахмутки й траса, яка сполучає Бахмут з Горлівкою. Якщо українським силам вдасться її перейти, це дозволить перерізати один з важливих логістичних маршрутів ворога.

Наступ ЗСУ під Бахмутом: дивіться карту

Зверніть увагу! Події минулого тижня чітко демонструють, що "спокійних" ділянок на фронтах російсько-української війни просто немає. Де не наступають українські військові, намагається наступати ворог.



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