Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Арти Грин. Вероятно, у россиян еще есть резервы.

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"Идут активные штурмовые действия в районе Авдеевки. Они достаточно масштабные, давно такого не было. Кажется, что даже на Купянско-Лиманском направлении они были не столь массированы", – отметил военный.

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Как уже отмечали некоторые эксперты, россиянам нужны хоть какие-то "победы", поэтому они сфокусировали силы на Авдеевке. Впрочем, несмотря на все попытки продвинуться, оккупанты не имеют никаких успехов.

"То, что они заявляют, мол, заняли какие-то позиции – я бы сказал, что это в "серой" зоне. Они пытаются закрепиться. Но там выжить сложно. Побыть там некоторое время можно. А дальше или они сами покинут те территории, или там погибнут. Поэтому я думаю, что это массированная наступательная операция у них провалилась. Они понесли потери в технике, людях и самолетах", – рассказал Арти Грин.

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Что касается техники, то, по словам военного, россияне испытывают большой дефицит. Меньшая половина смогла доехать до рубежей, откуда враг может вести обстрелы. Поэтому они бросают в бой живую силу пехоты.

"Видно, что это свежие подразделения. Достаточно хорошо морально накачаны. Они не бросались бежать, попадая под огонь. Упорно гибли, несли потери, но продолжали попытки наступать. Похоже, что это не последние резервы, еще что-то осталось. Но подчеркну: я не ожидаю успеха противника ни на одном из направлений, где бы он применил подобную тактику", – отметил Арти Грин.

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