Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, отметив, что Силы обороны Украины с помощью бетона и огня удерживают позиции вблизи Авдеевки.

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Способны ли россияне взять Авдеевку

Свитан отметил, что россияне с 10 октября начали движение, в основном пройдя "серую зону". Дальше вражеское войско уперлось в определенные зоны, по которым наши воины довольно жестко наносят удары. То есть, эти зоны уже невозможно пройти.

По его словам, оккупанты практически уперлись в бетон и в стену артиллерийского огня. К тому же, в районе Авдеевки серьезные минирования, так как наш гарнизон там стоит уже 10 лет.

Поэтому, подчеркнул он, Силы обороны Украины не дают россиянам оцепить Авдеевку. Наши артиллеристы, как снайперы, могут с первого снаряда отминусовать движущийся танк.

Основная задача – уничтожить максимальное количество россиян, и эта задача довольно успешно выполняется,

– подчеркнул полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что данный укрепрайон теми силами, которые применили россияне, просто невозможно взять. Силы обороны Украины с помощью бетона и огня удерживают этот участок.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Какие перспективы у ВСУ возле Бахмута

Полковник запаса объяснил, что на Бахмутском направлении после того, как ВСУ выбили россиян из Андреевки и Клещеевки, оккупанты использовали железную дорогу как серьезный укрепрайон.

И вот мы его уже пробили,

– заметил Свитан.

То есть, по его словам, мы сначала отбросили противника за железную дорогу, потом и сами перешли за нее. И россиянам до реки Бахмутки не за что зацепиться. Пробив этот рубеж обороны противника, дальше можно расширять оперативно-тактические направления на Бахмут и Горловку.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении / Скриншот Deep State Map

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