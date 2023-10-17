Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, отметив, что Силы обороны Украины с помощью бетона и огня удерживают позиции вблизи Авдеевки.
Кстати Россия развернула две дополнительные бригады для усиления наступления на Авдеевку, – ISW
Способны ли россияне взять Авдеевку
Свитан отметил, что россияне с 10 октября начали движение, в основном пройдя "серую зону". Дальше вражеское войско уперлось в определенные зоны, по которым наши воины довольно жестко наносят удары. То есть, эти зоны уже невозможно пройти.
По его словам, оккупанты практически уперлись в бетон и в стену артиллерийского огня. К тому же, в районе Авдеевки серьезные минирования, так как наш гарнизон там стоит уже 10 лет.
Поэтому, подчеркнул он, Силы обороны Украины не дают россиянам оцепить Авдеевку. Наши артиллеристы, как снайперы, могут с первого снаряда отминусовать движущийся танк.
Основная задача – уничтожить максимальное количество россиян, и эта задача довольно успешно выполняется,
– подчеркнул полковник запаса.
Военный эксперт добавил, что данный укрепрайон теми силами, которые применили россияне, просто невозможно взять. Силы обороны Украины с помощью бетона и огня удерживают этот участок.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Какие перспективы у ВСУ возле Бахмута
Полковник запаса объяснил, что на Бахмутском направлении после того, как ВСУ выбили россиян из Андреевки и Клещеевки, оккупанты использовали железную дорогу как серьезный укрепрайон.
И вот мы его уже пробили,
– заметил Свитан.
То есть, по его словам, мы сначала отбросили противника за железную дорогу, потом и сами перешли за нее. И россиянам до реки Бахмутки не за что зацепиться. Пробив этот рубеж обороны противника, дальше можно расширять оперативно-тактические направления на Бахмут и Горловку.
Успехи ВСУ на Бахмутском направлении / Скриншот Deep State Map
Война России против Украины: последние новости
- Контрнаступление Сил обороны Украины непрерывно продолжается. Наши защитники имеют частичный успех в районе западнее Вербового на Запорожском направлении.
- Украинские бойцы также нанесли успешные удары по аэродромам в Луганске и Бердянске. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что там базируются вертолеты, которые с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать технику наших военных.
- Оккупанты тем временем терпят неудачи на фронте. Как заявили в Институте изучения войны, командование противника пытается скрыть свои провалы. В частности, одного российского генерала из-за этого недавно освободили от командования.