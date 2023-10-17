Кроме того, россияне жалуются, что большинство информации о действиях на войне против нашего государства не публикуются публично. В общей сложности это около 80 – 90% всей информации.

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Россияне пытаются скрыть потери на фронте

Эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что неназванный соратник российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого попал под критику нескольких российских блоггеров из-за роли командующего в военных неудачах, произошедших в Бахмуте.

Сообщалось, что этот российский генерал недавно был освобожден от командования из-за этих неудач. В частности, кремлевские блоггеры раскритиковали соратника за его заявление, что в сентябре 2023 года российские войска в районе Бахмута понесли потери в 1,5 тысячи человек.

Кроме того, некоторые российские милблогеры также критиковали российское военное командование за перебои связи и вынуждение раненых вернуться в бой. Другой кремлевский "военкор" утверждал, что украинские силы в некоторых местах пересекли железнодорожный путь к югу от Бахмута,

В связи с этим стало известно, что российским СМИ и военнослужащим запрещено публиковать какую-либо негативную информацию о непрерывных боевых действиях в Украине. По данным экспертов ISW, только 10 – 20 процентов информации о войне обнародуется через российские СМИ. Другая информация по разным причинам скрывается от общественности.

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