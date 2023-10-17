Кроме того, россияне жалуются, что большинство информации о действиях на войне против нашего государства не публикуются публично. В общей сложности это около 80 – 90% всей информации.
Интересно ВСУ готовят наступление, но россияне якобы "улучшают позиции": что снова наговорил Путин о войне
Россияне пытаются скрыть потери на фронте
Эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что неназванный соратник российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого попал под критику нескольких российских блоггеров из-за роли командующего в военных неудачах, произошедших в Бахмуте.
Сообщалось, что этот российский генерал недавно был освобожден от командования из-за этих неудач. В частности, кремлевские блоггеры раскритиковали соратника за его заявление, что в сентябре 2023 года российские войска в районе Бахмута понесли потери в 1,5 тысячи человек.
Кроме того, некоторые российские милблогеры также критиковали российское военное командование за перебои связи и вынуждение раненых вернуться в бой. Другой кремлевский "военкор" утверждал, что украинские силы в некоторых местах пересекли железнодорожный путь к югу от Бахмута,
В связи с этим стало известно, что российским СМИ и военнослужащим запрещено публиковать какую-либо негативную информацию о непрерывных боевых действиях в Украине. По данным экспертов ISW, только 10 – 20 процентов информации о войне обнародуется через российские СМИ. Другая информация по разным причинам скрывается от общественности.
Россия развернула дополнительные бригады под Авдеевкой
- Эксперты американского Института изучения войны рассказали, что для последних штурмов на Авдеевском направлении русская армия привлекла по меньшей мере две дополнительные бригады Центральный военный округ. Это позволило оккупантам иметь незначительные успехи вблизи украинского города.
- Аналитики подчеркнули, что, вероятно, эти бригады воевали на линии фронта Сватово – Кременная. Это позволило другим формированиям страны-агрессорки на отдых и восстановление перед развертыванием на более сложном участке линии фронта.
- В то же время в ISW отметили, что 16 октября украинские военные отразили 22 российских атаки на Авдеевском направлении. Это значительно меньше 30 штурмов, которые происходили за день до этого.