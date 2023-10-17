Крім того, росіяни бідкаються, що більшість інформації про дії на війні проти нашої держави не публікуються публічно. Загалом це близько 80 – 90% усієї інформації.

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Росіяни намагаються приховати втрати на фронті

Експерти американського Інституту вивчення війни наголосили, що неназваний соратник російського генерал-лейтенанта Андрія Сичового потрапив під критику кількох російських блогерів через роль командувача у військових невдачах, що сталися в Бахмуті.

Повідомлялося, що цього російського генерала нещодавно було звільнено від командування через ці невдачі. Зокрема, кремлівські блогери розкритикували соратника за його заяву про те, що у вересні 2023 року російські війська в районі Бахмута зазнали втрат у 1,5 тисячі осіб.

Крім того, деякі російські мілблогери також критикували російське військове командування за перебої зв'язку та змушення поранених повернутися до бою. Інший кремлівський "воєнкор" стверджував, що українські сили в деяких місцях перетнули залізничну колію на південь від Бахмута,

У зв’язку з цим стало відомо, що російським ЗМІ та військовослужбовцям заборонено публікувати будь-яку негативну інформацію щодо безперервних бойових дій в Україні. За даними експертів ISW, лише 10 – 20 відсотків інформації про війну оприлюднюється через російські ЗМІ. Інша інформація з різних причин приховується від громадськості.

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