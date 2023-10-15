Также глава Кремля поспешил заверить, что контрнаступление Вооруженных Сил "провалилось", но затем добавил, что "противник готовит новые операции". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Противоречивые заявления Путина

Даже если послушать президента России всего несколько минут, то станет очевидно, насколько его высказывания противоречат друг другу.

С одной стороны, Путин пытается рассказывать о "поражениях Украины", а с другой – "перестраховаться" и на всякий случай отметить, что ВСУ будут идти снова в наступление.

Что касается провалившегося контрнаступления… Мы знаем все же, что на отдельных участках фронта противник готовит новые наступательные действия,

– заявил кремлевский лидер.

Кроме того, со слов Путина непонятно: российская армия обороняется на всей линии фронта или все-таки идет захватывать новые города?

То, что происходит по всей линии столкновения, называется активная оборона с улучшением позиций на определенных участках… Да, мы этого не скрываем.

Что именно "не скрывает" Кремль – вопрос остается открытым. Однако, очевидно, под словосочетанием "улучшение позиций" имелись в виду "мясные штурмы" войск России на определенных восточных направлениях.

Президент России сделал несколько лживых и противоречивых заявлений по поводу войны против Украины: смотрите видео с росСМИ

Что на самом деле происходит на фронте