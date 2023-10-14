Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Он также рассказал, что противнику удалось относить силы.
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Цель россиян – разгромить наших военных
В районе Макеевки и на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.
Главная цель врага – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскил,
– сказал Сырский.
По его словам, каждый день противник совершает десятки атак при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.
Однако он подчеркнул, что наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор. Враг несет потери.
Генерал посетил наших военных
Александр Сырский рассказал, что для детального изучения ситуации и принятия оперативных решений он работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".
"Встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов", – поделился он деталями визита.
Кроме этого, он такое встретился и с нашими защитниками, выполняющими боевые задания. Генерал наградил их и пообщался с воинами.
Ситуация на фронте
- Россияне пытаются вести штурмовые действия возле Марьинки Донецкой области, а также вблизи Макеевки и на Купянском направлении. Они не имеют больших успехов в выполнении тактических задач.
- Также враг пытался наступать на Шахтерском направлении, а именно в Старомайорском районе. Наши защитники отразили атаки. В сутки, 13 октября, произошло 100 боевых столкновений на фронте.
- В то же время наши военные продолжают наступление южнее Бахмута и Мелитопольского направления. Также они удерживают свои позиции в Запорожской области.