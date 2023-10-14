Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Он также рассказал, что противнику удалось относить силы.

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Цель россиян – разгромить наших военных

В районе Макеевки и на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.

Главная цель врага – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскил,

– сказал Сырский.

По его словам, каждый день противник совершает десятки атак при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.

Однако он подчеркнул, что наши бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор. Враг несет потери.

Генерал посетил наших военных

Александр Сырский рассказал, что для детального изучения ситуации и принятия оперативных решений он работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".

"Встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов", – поделился он деталями визита.

Кроме этого, он такое встретился и с нашими защитниками, выполняющими боевые задания. Генерал наградил их и пообщался с воинами.

Ситуация на фронте