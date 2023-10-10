Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что украинские военные активно работают над продвижением в сторону Новопрокоповки и Вербового Запорожской области.
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Продолжается работа над расширением плацдарма
Как отметил Свитан, основная задача украинских военных в осенне-зимний период – держать под оперативным контролем или даже осуществить перерезку сухопутного коридора оккупантов в Крым.
Продвигаться вперед можно и не через Токмак, но и по другим направлениям. Важно со временем держать под огневым контролем трассы из Токмака на Бердянск и из Мелитополя на Токмак.
Можем даже не доходить до азовского побережья. Нужно дойти на дальность работы армейской артиллерии до трассы Бердянск – Мелитополь, чтобы можно было попадать. Тогда задача будет выполнена,
– считает Свитан.
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По его мнению, выполнить эту задачу вполне реально до конца 2023 года. А дальнейшее движение будет зависеть от имеющихся сил и средств. Сейчас украинские военные ежедневно продвигаются по несколько сотен метров возле Вербового и Новопрокоповки, расширяя плацдарм. Но следует понимать, что освобождать территорию чрезвычайно сложно из-за большого человеческого ресурса врага и значительного количества мин.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Российская армия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- За это время Россия потеряла 283 080 личного состава. А за минувшие сутки, 9 октября, эта цифра выросла еще на 450 оккупантов.
- Также украинские военные уничтожили 4829 танков, 9129 боевых бронированных машин, 6713 артиллерийских систем, 808 РСЗО, 544 средства ПВО.