Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що українські військові активно працюють над просуванням у бік Новопрокопівки та Вербового Запорізької області.

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Триває робота над розширенням плацдарму

Як наголосив Світан, основне завдання українських військових в осінньо-зимовий період – тримати під оперативним контролем або навіть здійснити перерізання сухопутного коридору окупантів до Криму.

Просуватися вперед можна і не через Токмак, а й з інших напрямків. Важливо з часом тримати під вогневим контролем траси з Токмака на Бердянськ та з Мелітополя на Токмак.

Можемо навіть не доходити до азовського узбережжя. Потрібно дійти на дальність роботи армійської артилерії до траси Бердянськ – Мелітополь, щоб можна було влучати. Тоді завдання буде виконане,

– вважає Світан.

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На його думку, виконати це завдання цілком реально до кінця 2023 року. А подальший рух буде залежати від наявних сил та засобів. Зараз українські військові щодня просуваються по кілька сотень метрів біля Вербового та Новопрокопівки, розширюючи наявний плацдарм. Але варто розуміти, що звільняти територію надзвичайно складно через великий людський ресурс ворога та значну кількість мін.

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