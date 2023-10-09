Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Окупанти чинять спротив.

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Що відомо на цю мить

Як повідомив командувач ОСУВ "Таврія", за минулу добу ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень і 455 разів вів обстріл із артилерії.

Українські ракетні війська та артилерія, що входять до складу ОСУВ "Таврія", за добу виконали 795 вогневих завдань. Це призвело до втрат росіян.

Тарнавський деталізував втрати окупантів:

це 147 солдатів;

6 одиниць військової техніки (2 танки, 3 бойові броньовані машини, артилерійська система);

3 склади боєприпасів.

Утім, він не повідомив, де саме наші бійці досягли успіху.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні

24 Канал проаналізував, як змінилася карта бойових дій протягом останнього тижня. Щодо контрнаступу наших захисників на Півдні, слід сказати, що він триває, хоч і не дуже швидко.